Murcia activa las alertas por un incendio forestal en el parque regional de El Valle

El Gobierno de Murcia ha activado las alertas por un incendio forestal declarado sobre las 15:10 horas de este martes en el parque regional de El Valle-Carrascoy. La comunidad ha activado el Plan Infomur en fase de emergencia, en situación dos.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha confirmado que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha enviado una aeronave de coordinación, dos aviones Alfa, un hidroavión y un helicóptero que ya se encuentran de camino.

Anteriormente, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, había solicitado al Gobierno de España tres hidroaviones, a través de su cuenta en la red social X.

A las 15:10 horas el 112 de Murcia ha informado que recibió más de 200 llamadas que alertaban sobre una lengua de fuego en la falda de la montaña.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Plan Infomur y dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y de Emergencias, un helicóptero de vigilancia y control (ACOVI), una brigada forestal de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF) junto a agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática. Además, en la zona también se encuentra Protección Civil y ocho vehículos de bomberos de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, Guardia Civil y Policía Local.

El teniente de alcalde de Murcia, José Francisco Muñoz, cifra en 150 los efectivos trabajando en el incendio que ha tenido origen en la pedanía capitalina de Garres y Lages.

Varias viviendas próximas al incendio han sido desalojadas por precaución, ha señalado la alcaldesa Rebeca Pérez mediante X. Además, preocupa a rápida propagación de las llamas por las fuertes rachas de vientos que están soplando.

Se trata de una zona de pinar y monte bajo arbustivo con romero, tomillo y especies de ese porte presentes en ese tipo de ecosistema de clima mediterráneo. El incendio se produce cuando la Vega del Segura está en aviso naranja por altas temperaturas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).