El Gobierno y los socios le desean "buena suerte" al PP tras su propuesta al PNV y Junts: "Es más un deseo que una realidad"

El Gobierno califica como "cinismo" y "desesperación" la actitud de Alberto Núñez Feijóo, después de que el PP haya ofrecido a PNV y Junts la posibilidad de presentar una moción de censura instrumental que desaloje a Pedro Sánchez de la Moncloa, para a continuación celebrar elecciones generales. Así lo ha dicho la portavoz del ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según Saiz, "en territorios como Cataluña o Euskadi la pluralidad y el respeto está en el eje de todas las políticas" y "se han alcanzado importantes acuerdos que hacen avanzar el autogobierno en esos territorios". Por eso ha aludido al cinismo del PP, que "siempre ha criticado esos acuerdos", que además, "son demandados precisamente por estas fuerzas políticas" cuyo apoyo busca ahora Feijóo.

La también ministra de Seguridad Social ha hablado además de la "desesperación", para insistir que "a los gobiernos se llega con votos" y criticar que "el PP no tiene un proyecto de país para hacer avanzar España". Saiz ha contrapuesto la labor del gobierno con la oposición "marrullera" y "vacía", que no hace avanzar.

Durante la misma comparecencia, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha ironizado con la propuesta del PP: "No querer dialogar con el Gobierno y querer pedir favores a Junts y PNV después de lo que han dicho ellos... la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas necesitan estudiar".

A primera hora, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, deseaba "buena suerte" al líder del PP desde su perfil en la red social X: "El Sr. Feijóo está buscando fuerzas políticas que quieran suicidarse de la mano de PPVox", ha escrito.

Desde Sevilla, la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, a la que no habíamos escuchado desde el día siguiente de su derrota en las elecciones andaluzas, ha recordado al PP que las mociones de censura en España "son constructivas".

Montero cree que este movimiento del PP buscando los apoyos de Junts y el PNV "es más un deseo que una realidad", y que tras la "oposición de tierra quemada que ha hecho", el Partido Popular no puede pedir "un cheque en blanco". Para la líder de los socialistas andaluces, este concepto es "iluso en términos políticos": "El PP les ha dicho de todo a Junts y PNV y les ha acusado de todo a lo largo de la legislatura. Y ahora quiere pedirles ayuda para investir a Feijóo".

En este sentido, ha señalado que la respuesta de Turull, que ha llegado esta mañana a través de una entrevista radiofónica, ha tenido una "gran carga política". "Hay profundidad en lo que le ha dicho, No es una respuesta para salir del paso", ha señalado.

Además, la exvicepresidenta del Gobierno ha mostrado "toda la confianza" en el expresidente Zapatero, que ha señalado, está trabajando en su comparecencia ante los tribunales. "Yo conozco el auto donde se le imputan una serie de hechos que su portavoz, el señor Arroyo, ha desmentido", ha dicho Montero, que se ha mostrado "muy tranquila" por la tramitación que se ofreció desde el Ejecutivo al expediente de la SEPI en el rescate público de Plus Ultra y ha recordado que ha sido fiscalizado por "distintas instancias".

Respeto por las resoluciones judiciales y respaldo a las críticos Varios miembros del ejecutivo y del Partido Socialista han denunciado la "asimetría" que se está produciendo, ante las filtraciones de determinados informes y sumarios. "Hay partidos que tienen información que es secreto de sumario", ha señalado María Jesús Montero. Tras recordar la destitución del fiscal general del Estado, ha criticado que "no se hace cuando, por parte de la oposición, hay insinuaciones a lo largo de la semana que acaban siendo ciertas". Una idea que ya señalaron los ministros Óscar López y Óscar Puente. El CGPJ expresa su "preocupación" por las declaraciones que cuestionan la independencia judicial y exige "respeto" RTVE.es Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Elma Saiz ha insistido en el respeto absoluto y la colaboración con la justicia. Algo que dice no es incompatible con las declaraciones de compañeros de filas a los que ha ofrecido su respaldo: "No somos ingenuos cuando vemos hechos que protagoniza el PP. Como que el líder de la oposición públicamente anuncie determinados procesos judiciales que solo él parece conocer y luego se producen", o también cuando "el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid anuncia no solo procedimientos sino condenas, como la del ex fiscal general del Estado". "En lo que tiene que ver con el respeto y la coherencia, es compatible no compartir determinados fallos con el respeto y la confianza plena en la justicia", ha insistido Saiz.