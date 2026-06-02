El CGPJ expresa su "preocupación" por las declaraciones que cuestionan la independencia judicial y exige "respeto"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este martes una declaración institucional mostrando su "preocupación" por las manifestaciones de "responsables de altas instituciones del Estado" que "cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley" en distintas "actuaciones judiciales".

Ha reivindicado, además, la necesidad de "respetar la independencia del Poder Judicial" frente a lo que denomina "descalificación" en manifestaciones que contribuyen, a su juicio, a "erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho".

En un comunicado, el CGPJ ha lanzado este mensaje exigiendo "respeto" a las decisiones judiciales, y añade: "Respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de derecho y de las libertades del ciudadano".

El órgano de los jueces ha reaccionado así, sin mencionarlo expresamente, a las declaraciones de miembros del Ejecutivo que han cuestionado algunas de las actuaciones judiciales que han afectado en las últimas semanas al PSOE y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra.

El Gobierno sostiene que hay una estrategia para "derribar" al Ejecutivo de Sánchez y esta se sustenta en las causas judiciales que salpican al PSOE y al hermano y mujer del presidente.

El CGPJ concluye que "un entorno de esta naturaleza debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada", al tiempo que critica que se instrumentalice "la actividad judicial".