El Gobierno sigue confiando en la "presunción de inocencia" de Zapatero mientras los socios piden "total transparencia"

Una semana después de darse a conocer la imputación de Rodríguez Zapatero y tras la publicación este lunes del extenso sumario elaborado por el juez Calama, el Ejecutivo mantiene su apoyo al expresidente del Gobierno: "Sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero", ha dicho el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una reunión del Gabinete a la que este martes no ha asistido Pedro Sánchez, de viaje en Italia.

La portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz ha mostrado su "respeto y colaboración": "Es el momento de que actúe la Justicia" y el Gobierno tiene "confianza" en que haga su trabajo.

Aunque Saiz ha evitado pronunciarse sobre "un procedimiento judicial abierto", ha defendido la limpieza del rescate a Plus Ultra, que "se adecuó al marco legal establecido" y estuvo supervisado por distintas instituciones: "El procedimiento respondió absolutamente al marco regulatorio, fue un procedimiento impecable, transparente y riguroso". "Estamos muy tranquilos porque está muy mirado", han dicho a RTVE fuentes de Moncloa.

Las mismas fuentes han rechazado pronunciarse sobre detalles del sumario, como las joyas encontradas en el registro del despacho de Zapatero: "Nunca entramos en el detalle, tampoco en casos anteriores".

La portavoz sí se ha referido en la rueda de prensa al aplazamiento que obtuvo la aerolínea en las cuotas de la Seguridad Social como "una herramienta adecuada, que en momentos de crisis se hace para empresas y autónomos siempre basada en criterios técnicos".

Sumar pide explicaciones y "transparencia": "Que caiga quien tenga que caer" La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha sido rotunda ante la imputación del expresidente del Gobierno: "Que caiga quien tenga que caer y se demuestren todos los hechos", ha señalado, para pedir "total transparencia" y que "todos facilitemos" que la Justicia "pueda hacer su trabajo". Lo importante, para Barbero, es "que se desarrolle el procedimiento judicial, que se investigue todo. Y que Zapatero ponga a disposición de la justicia todo lo que se le pida, igual que sea el Gobierno en caso de que sea así". También desde Sumar, la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha asumido "con preocupación lo que pasa en el PSOE" y marcan el límite que no están dispuestos a cruzar: "La línea roja debe estar en el momento en que haya una implicación del Gobierno de España". "Pinta malo, lo siguiente para el PSOE y sobre todo para el señor Zapatero y las amistades que ha cosechado", ha afirmado la diputada, que ha presumido de que en "Sumar, Más Madrid, los Comunes o Izquierda Unida no tenemos casos de corrupción". La jueza que inició la investigación de Plus Ultra identifica a Zapatero como "Zorro, Z o ZZZZ" en un chat de investigados Desde el mismo espacio político, Alberto Ibáñez opina que "lo que unía a las dos izquierdas", aquella que era más crítica con Zapatero y que le era más favorable, era "su gestión como expresidente del Gobierno": "Esto se ha roto", ha señalado el parlamentario. Aunque ha señalado que el expresidente "tiene sus luces y sus sombras", ha denunciado una doble vara de medir: "Quiero preguntarme cuánto van a tardar en investigar a González y Aznar. ¿Cuántos sumarios hay abiertos para investigarlos a ellos o al rey?", se ha preguntado: "¿Porqué estos comportamientos afectan más a unos personajes que a otros?", concluía. Aína Vidal, de los Comunes, ha insistido en la presunción de inocencia, pero también en que "tenemos derecho a conocer todo lo que ha sucedido". "Es importante distinguir entre aquello que hace un expresidente en su tiempo libre y aquello que hace un Gobierno", ha dicho. Varios diputados de Sumar han destacado un "debate moral": No tiene sentido, opinan, "que se perciba una cantidad por ser expresidente y eso no sea incompatible con otros negocios". Por eso han pedido regular de forma más estricta la oficina de expresidentes y recuperar medidas como la ley de lobbies.

Podemos pide movilizaciones: "la legislatura ya estaba muerta" También Compromís ha señalado la necesidad de aprobar una ley contra las empresas corruptoras para evitar que estos casos "no vuelvan a pasar". "Tolerancia cero con la corrupción, venga de donde venga", ha dicho la diputada Águeda Micó, que ha pedido información y transparencia desde el Gobierno hacia los socios parlamentarios: "Necesitamos saber exactamente qué es lo que ha pasado". A partir de esas explicaciones "tendremos que mirar como actuamos y si tiene que seguir o no la legislatura". Desde Podemos, Ione Belarra ha lamentado que el Gobierno "ha lamentado las aspiraciones de quienes les votó": "El PSOE no ha estado a la altura y ahora tenemos que abrir una nueva etapa con una izquierda fuerte que pueda hacer frente a la corrupción, la guerra sucia judicial" y que plantee "las políticas sociales que la gentes está esperando". La secretaria general de Podemos ha insistido en que "la legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero", aunque esta situación se lo pone cada vez "más cuesta arriba al Gobierno". Según Belarra, "el PSOE está demostrando que es parte del problema, no parte de la solución en la lucha contra la corrupción". En su opinión, "gobiernan las grandes empresas a golpe de talonario" y "se compran políticos del bipartidismo para que se hagan las políticas que les interesan". El sumario del caso Plus Ultra por el que ha sido imputado Zapatero: ocho tomos y cerca de 4.000 páginas Por eso podemos pide movilizaciones: "la única vía para salir de esta situación es acompañar la primavera de movilizaciones que vive nuestro país", como se hizo el 15M. "Hay que hacer lo que hay que hacer para cambiar las cosas, manos a la obra y que la gente de abajo articule los procesos políticos. No hay atajo, no hay forma corta de hacerlo".

Junts pide "explicaciones inmediatas" Desde el Parlament de Cataluña, la presidenta del grupo parlamentario Junts, Mònica Sales, ha exigido "máxima celeridad a la Justicia" y explicaciones "inmediatas" por parte del PSOE porque "ya son demasiados los casos de corrupción que le envuelven", tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Desde el "respeto a la presunción de inocencia", Sales ha afirmado que Junts ha sufrido "día sí y día también las cloacas del Partido Popular y del PSOE", "máxima celeridad a la Justicia". En relación con las voces que reclaman elecciones anticipadas, Sales ha recordado que "la capacidad" de convocarlas "es de Pedro Sánchez" y ha señalado que ahora mismo no está "sobre la mesa" una moción de censura contra el presidente del Gobierno. El PNV ve "muy seria" la imputación de Zapatero y considera "irresponsable" que el Gobierno siga "más allá de 2026" Los nacionalistas vascos, que el pasado fin de semana veían "muy seria" la imputación de Zapatero y consideraban "irresponsable" que el Gobierno siga "más allá de 2026", señalaban ayer que pedir elecciones "no quiere decir que vayan a apoyar una moción de censura". Desde el ejecutivo, la portavoz Elma Saiz ha señalado el "respeto absoluto a las declaraciones del PNV aunque no se comparten", y ha defendido la estabilidad del Gobierno que a lo largo de ocho años ha permitido, entre otras cosas, "alcanzar cifras históricas de empleo". Por su parte, tras el Consejo de Ministros, Óscar López ha advertido que el Gobierno está "entrenado en gobernar en minoría" y aún así "somos el país que más crece".