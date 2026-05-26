Las agendas del Julio Martínez contienen anotaciones sobre la liberación de presos y la repatriación de Edmundo González

Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, guardaba en su casa una agenda que contenía anotaciones manuscritas sobre una posible intervención en decisiones estratégicas como la liberación de presos y la intervención de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Venezuela en la repatriación del líder opositor Edmundo González, según consta en el sumario del caso Plus Ultra que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama entregó este lunes a las partes.

Esa agenda, de color negro serigrafiada con las letras "Plus Ultra, líneas áreas", apareció en el registro al domicilio de Martínez Martínez el pasado mes de diciembre que se hizo tras haber sido detenido en el marco del caso Plus Ultra. Aunque no fue el único documento que se localizó en la vivienda del amigo de Zaparero, pues también hay otros relacionados con la compraventa de oro y petróleo venezolano.

Estos manuscritos incautados fueron el inicio de la investigación contra Rodríguez Zapatero, que ha acabado con su imputación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.