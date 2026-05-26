Las agendas del Julio Martínez contienen anotaciones sobre la liberación de presos y la repatriación de Edmundo González
- Localizaron la agenda en el registro de la casa del amigo de Zapatero cuando fue detenido por el caso Plus Ultra
- Hay numerosas anotaciones del empresario sobre la liberación de presos y operativas del CNI en Venezuela
Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, guardaba en su casa una agenda que contenía anotaciones manuscritas sobre una posible intervención en decisiones estratégicas como la liberación de presos y la intervención de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Venezuela en la repatriación del líder opositor Edmundo González, según consta en el sumario del caso Plus Ultra que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama entregó este lunes a las partes.
Esa agenda, de color negro serigrafiada con las letras "Plus Ultra, líneas áreas", apareció en el registro al domicilio de Martínez Martínez el pasado mes de diciembre que se hizo tras haber sido detenido en el marco del caso Plus Ultra. Aunque no fue el único documento que se localizó en la vivienda del amigo de Zaparero, pues también hay otros relacionados con la compraventa de oro y petróleo venezolano.
Estos manuscritos incautados fueron el inicio de la investigación contra Rodríguez Zapatero, que ha acabado con su imputación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
La situación en Venezuela y presos políticos
Según los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que analizaron el material incautado, en la agenda hay anotaciones que "revelan una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público como es la liberación de presos en Venezuela y referencias a la repatriación de Edmundo González y numerosas anotaciones respecto de la oposición al Gobierno de Venezuela".
También la UDEF concluye que los documentos incautados ponen de manifiesto que las anotaciones "trascienden notablemente del ámbito de influencia o de las relaciones institucionales que pudiera ostentar un empresario, al proyectarse directamente sobre asuntos de Estado de máximo nivel, ajenos por completo al marco normal de una actividad mercantil".
En las primeras páginas de la agenda, Martínez describe la compleja situación en Venezuela tras la investidura de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025, algo que califica de "fracaso", porque generó rechazo y protestas masivas, al tiempo que resalta que la "gente quiere paz. Comunidad internacional frío. USA muy duro".
En las siguientes páginas, Martínez menciona a "Maduro" y hace referencia a una propuesta de reforma integral estatal para Venezuela que denomina "PLAN 2", que tendría varios ejes.
Para empezar´, habría una "propuesta de reforma constitucional" para fijar la duración del "mandato presidencial" en "cuatro años", e incluiría también la "figura de primer ministro", siguiendo el "modelo Francia"; con un "Consejo de Estado como segunda Cámara" para el país. Además, menciona una "amnistía" y que el plazo de reforma sería de "un año", y que después habría "elecciones tras (locales y gob.)".
Asimismo considera que para poder llevar a cabo esas reformas, se precisa nombrar a un "independiente" en el Gobierno que no sea "chavista", y se debe llevar a cabo "sin asesores internos". También sostiene que "la soberanía es de Venezuela".
En otras páginas hace referencia a detenciones políticas y detalla el nombre de varias personas que estaban en prisión por asuntos políticos, entre los que menciona "Enrique Márquez", que según la UDEF, podría tratarse de Enrique Octavio Márquez Pérez; preso político venezolano y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela entre los años 21 y 23, "Yerno: Hace mucho daño al Gobierno", que podría corresponder con Rafael Tudares, quien es yerno del líder opositor de Gobierno de Venezuela, Edmundo González Urrutia; "Leocenis", que podría corresponder con el dirigente político Leocenis García, detenido por el SEBIN en Venezuela en septiembre de 2024; "Rocío San Miguel":, que podría corresponder con Rocío San Miguel Sosa, abogada y activista de derechos humanos; "Alberto Adrián González", que podría corresponder con Alberto Adrián González, detenido en Venezuela en 2024.
Según los investigadores, Julio Martínez Martínez hace también referencia al líder y candidato opositor Edmundo González, por sus iniciales, y a su posible repatriación a España: "Que EG se venga", precedida de la pregunta "¿Cómo sería la propuesta?" y la anotación “incluir los 2 del CNI".
También hay referencias a posibles actividades económicas, como la licitación para el suministro de equipamiento de la firma Huawei destinado a su red de datos, por un valor estimado de 400.000 euros y que tenía como objetivo la renovación de repuestos para routers y switches ya instalados en la Red Ferroviaria de Interés General.