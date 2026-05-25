La UDEF ve a la empresa de las hijas de Zapatero como "elemento" para encubrir pagos del "entramado investigado"

La UDEF cree que la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, encubría pagos vinculados al tráfico de influencias en el marco de la trama Plus Ultra. Según un informe al que ha tenido acceso RTVE, la sociedad 'Whathefav SL' "se perfila un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red".

Además, los investigadores apuntan que la sociedad de las hijas del expresidente "dispondría de la capacidad para generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles".

Captura de parte del informe de la UDEF y que explica el papel de la empresa de las hijas del expresidente. Policía Nacional

"La sociedad 'Whathefav SL' se erigiría como un centro de redistribución de flujos económicos, facilitando la canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada, ya que, independientemente de los vínculos familiares con José Luis Rodríguez Zapatero, éste también consta como autorizado en las cuentas bancarias de Laura y Alba Rodríguez Espinosa", indica el informe de la UDEF.