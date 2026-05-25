Lotes de 50.000 toneladas de petróleo, oro y níquel: los negocios de la trama investigada en el caso Plus Ultra

Más allá de la intermediación en favor de Plus Ultra, la red de tráfico de influencias liderada presuntamente por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habría negociado con toneladas de petróleo, además de la exportación de oro y níquel en Venezuela, según se desprende de varios mensajes interceptados por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional.

Y aquí, como con el rescate de la aerolínea, habría tenido un papel fundamental Julio Martínez Martínez, amigo íntimo de Zapatero –era habitual que ambos saliesen a correr juntos a primera hora de la mañana, como contó el expresidente en el Senado—. Según cree la investigación judicial, Martínez Martínez es la persona en torno a la que giraba el entramado financiero de la red. La Policía Nacional le incautó 286.070 euros en efectivo ocultos en diversos sitios de su casa durante el registro de la misma.

El magistrado José Luis Calama ya señaló en el auto por el que imputa a Zapatero un presunto delito de tráfico de influencias, que el expresidente habría tenido "intervención directa […] en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke [un derivado del petróleo], oro, compraventa de acciones o divisas".

Ahora, los mensajes recogidos por la UDEF, a los que ha tenido acceso RTVE, aportan más detalles de esta presunta línea de negocio de la red. El informe apunta a un intercambio de mensajes entre Julio Martínez Martínez, colaborador de Zapatero, y Domingo Amaro Chacón, venezolano bien conectado con el régimen chavista, y titular junto a su hermano de Inteligencia Prospectiva, una de las empresas que forma parte del entramado financiero de la red. Los mensajes "han constatado los negocios entre ambos, con la aparición velada de Zapatero", remarca el informe.

Tráfico de petróleo El texto sustenta dicha conclusión en el hallazgo de una Letter of Intention (LOI, por sus siglas en inglés) que la empresa China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd., vinculada al Partido Comunista chino, remitió a la "Oficina del presidente Zapatero", en concreto, como remarca la UDEF, a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero el 30 de octubre de 2023. La firma estaba interesada en la compra de petcoke. Amaro Chacón trasladó a Martínez Martínez el interés de la compañía por hacerse con el derivado del petróleo, empleado para la generación de energía, y de las pretensiones de un "trader suizo", en referencia a Philip Apikian, en adquirir también el producto "en lotes de 50.000 toneladas". La Policía apunta al domicilio de Zapatero como espacio de "instrucciones" de "mayor sensibilidad" en la trama Plus Ultra Àlex Cabrera "Este Grupo Chino se vio con usted en su reciente visita a China y le reiteró la decisión de entrar a operar directo sin intermediarios con compras en cash de inmediato y sin tope de cantidades a adquirir", reza uno de los mensajes que Amaro Chacón remitió a Martínez Martínez. Para el cierre de los tratos resultaba también imprescindible la figura de Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, y la persona, según se desprende de la información conseguida por la UDEF, que decidía la asignación de los barcos petroleros.

Oro, níquel y hoteles El informe policial señala además otros negocios en los que habría participado la red en Venezuela. Los mensajes interceptados hacen referencia a los proyectos del "EGIPCIO", en referencia al "Proyecto MINERVEN", la empresa que explota los minerales estratégicos de Venezuela, y "Proyecto LA TORTUGA", sobre la isla venezolana con el mismo nombre y en el que está prevista la construcción de varios complejos hoteleros de lujo. Los mensajes también apuntan a "los planes de LOS DEL DESIERTO", que consisten, según la UDEF, en "oficializar la relación diplomática con la apertura de la embajada de EAU [Emiratos Árabes Unidos] en Venezuela" y "comercialización de amarillo, en presunta referencia a oro". La UDEF ve a la empresa de las hijas de Zapatero como "elemento" para encubrir pagos del "entramado investigado" I. P. Chávarri / Àlex Cabrera Otro de los proyectos mencionados es el de Western Atlas Resources, "proyecto loma de níquel", y de "exportaciones de oro, de venta de acciones de QWANT, de sucesiva transformación en otras divisas de euros en metálico en Caracas o de implementación de una ruta para la entrega de producto físico por importe de varios millones", enumera el informe.

286.070 euros ocultos en sobres Martínez Martínez está considerado por el juez Calama el "lugarteniente" de José Luis Rodríguez Zapatero. Es el empresario detrás de Análisis Relevante, la mercantil que, presuntamente, canalizó los pagos de Plus Ultra al expresidente y sus hijas. Tiene a su nombre varias empresas que estarían implicadas en el entramado financiero de la red para el reparto y ocultación de los fondos, según el juez, y era la persona que "ejecutaba" las órdenes del exlíder del PSOE. Natural de Elda, Alicante, y absolutamente desconocido hasta que fue detenido el pasado mes de diciembre en el marco del caso Plus Ultra, los agentes encontraron en el registro de su casa 286.070 euros ocultos en sobres. Los paquetes con dinero en efectivo estaban escondidos en diversos sitios de la vivienda (en una bolsa de golf, en el baño y en una caja de mudanza, entre otros), como refleja el sumario, al que ha tenido acceso RTVE. Sobres en los que se ha encontrado dinero en efectivo en el domicilio de Julio Martínez Martínez, Policía Nacional A continuación, el listado del dinero detallado por los agentes: Salón, en el interior de una bolsa de viaje de tela escocesa conteniendo 4.550€ en billetes de 50, 10v 5€. Baño, al lado de mochila de deporte, en el interior de una bolsa de plástico 25.000€ en billetes de 50€ y en el interior de una bolsa de papel 49.900€ en billetes de 50€. Encimera del baño en su superficie, 540€ en billetes de 50, 20 y 10€. En el interior de un armario de pasillo, 550€ en billetes de 50€. En el interior de una vivienda utilizada para almacenaje de cajas de mudanzas, se hallan; 260€ en billetes de 50 y 5€.

En el interior de una bolsa de papel, 30.000€ en billetes de 50€.

en billetes de 50€. En el interior de un neceser, 5.270€ en billetes de 50, 10 y 5€.

En el interior de una caja de vasos, 25.000€ en billetes de 50€.

En el interior de un sobre blanco en un cajón, 5.000€ en billetes de 500€.

En una bolsa de papel de navidad, 50.000€ en billetes de 50€.

en billetes de 50€. Interior de bolsa de golf, 10.000€ en billetes de 50€.

En el interior de cajonera, 30.000€ en billetes de 50€.

en billetes de 50€. En un radiador de calefacción, 50.000€ en billetes de 50€. Entre el dinero hallado, los perros de los agentes localizaron "cinco sobres blancos con distintos caracteres, al parecer de idioma chino cuya traducción parece [ser] diez mil". Todos tenían un importe exacto de 10.000 euros en su interior.