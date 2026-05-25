El PP ve a Zapatero como el "muro de carga del Sanchismo" y "ha colapsado" tras el sumario: "La corrupción les corroe"

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este lunes que "el muro de carga que sostiene al Sanchismo ha colapsado", en referencia al sumario sobre la investigación que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "La corrupción corroe el Sanchismo y evidentemente tienen que irse cuanto antes", ha insistido Bendodo, que opina que la estructura "empieza a caer" y se ha preguntado "cuál es el motivo para resistir".

"No todos los españoles tienen 103 joyas de valor en una caja fuerte", ha manifestado Bendodo en referencia a algunos de los objetos intervenidos por la UDEF en la caja fuerte del despacho de Zapatero, y ha considerado que "se requieren muchas explicaciones".

Según el diputado 'popular', es "triste y bochornoso para España" que el expresidente "haya lanzado el nombre de nuestro país a esta situación", ya que Zapatero, ha dicho, "no es cualquier socialista", es "ideólogo y casi el ministro de Asuntos Exteriores de Pedro Sánchez" y también "el interlocutor con el independentismo".

"Al final todos están en el ajo y todos son actores principales del Sanchismo", ha criticado, y ha citado al exministro José Luis Ábalos, al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz o al hermano y la mujer de Sánchez, todo ellos implicados en causas o investigaciones judiciales.

Sin embargo, ha destacado que Zapatero "era el gurú del Sanchismo", "el muro de carga que ha colapsado y que va a hacer que la estructura caiga", y ha considerado que no es necesario que Pedro Sánchez aguante hasta el final porque "no es necesario hacer pasar este bochorno al conjunto" de la sociedad.

Bendodo se ha sumado a pedir la convocatoria de elecciones, como ha hecho este mediodía en València el expresidente del Gobierno Felipe González, y también ha reclamado el president de Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

En la misma línea se ha expresado el secretario general del PP, Miguel Tellado. "Lo del Dioni y el robo del furgón que escandalizó a toda España en los 80 es una broma comparado con lo que estamos sabiendo de Zapatero", ha expresado en un mensaje en redes sociales. "Gobierno, PSOE, entréguense, están rodeados. Salgan con las manos en alto", ha añadido en un mensaje cargado de sátira política y en el que adjuntaba una noticia que recogía parte de lo encontrado por la UDEF en el registro al despacho de Zapatero.