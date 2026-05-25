Bad Bunny desata la polémica en 'El Recreo': Miriam Martín defiende su faceta social ante su gira en España

Hay una primera vez para todo, y a Miriam Martín le ha tocado debutar en el club de los "funados" en redes sociales. Tras afirmar en una intervención en La 2 que Bad Bunny es "un referente para la gente joven y no un simple artista de reggaeton", una oleada de "badbunnyplanistas" se le echó encima para demeritar al puertorriqueño. Aprovechando que el "Conejo Malo" está en boca de todos con su gira por España, la colaboradora ha regresado a la mesa de El Recreo dispuesta a demostrar con datos por qué considera que Benito Martínez Ocasio es un motor de cambio fundamental para la juventud actual.

A través de un recorrido por el activismo del cantante, Miriam ha argumentado cómo el artista utiliza de manera estratégica sus mayores escaparates mundiales para lanzar potentes mensajes sociales.

El recreo El Recreo - La primera "funada" de Miriam Martín por defender a Bad Bunny Miriam Martín responde en 'El Recreo' a su primera gran "funada" en redes sociales y defiende con uñas y dientes el aplaudido activismo político y social de Bad Bunny. ¡Dale al play! Ver ahora

Rompiendo la masculinidad frágil Uno de los puntos clave defendidos por Miriam Martín ha sido el impacto del artista dentro de la propia cultura latinoamericana. "Hay que entender esto en su contexto latino. Desde nuestra perspectiva occidental y de supremacía blanca no podemos entender del todo sus desigualdades sociales", ha explicado la colaboradora. Para ilustrar este impacto, Miriam ha recordado el fenómeno de "Yo perreo sola", un tema convertido en himno en las manifestaciones del 8M, donde ella misma llegó a participar con pancartas inspiradas en la canción. La periodista ha ensalzado el discurso que el cantante dio contra la violencia machista en los premios Billboard: "Aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta". No obstante, Martín también ha ejercido la autocrítica al señalar un claro error del puertorriqueño: no haber incluido a la rapera Nesi en los créditos principales del título del tema, a pesar de cantar el famoso estribillo.

Del "ChatGate" a la lucha internacional contra la transfobia Miriam también ha puesto el foco sobre el compromiso político real de Bad Bunny en su país natal. Lejos de ser una postura superficial, la colaboradora ha remarcado cómo el cantante paralizó temporalmente su meteórica carrera musical en 2019 para salir a las calles junto a Residente y Ricky Martin. Su objetivo fue liderar las protestas ciudadanas del "ChatGate" que exigían la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras filtrarse mensajes homófobos y machistas; una histórica movilización que dio luz al tema "Afilando los cuchillos". Asimismo, Martín ha desglosado tres grandes hitos en los que el artista plantó cara a la narrativa conservadora en los medios estadounidenses: Denuncia de la transfobia en televisión: En 2020, durante su actuación en el show de Jimmy Fallon, el cantante lució una camiseta con el lema "Mataron a Alexa, no a un hombre con falda", visibilizando a nivel global el brutal asesinato de una mujer transgénero en Puerto Rico calificado como delito de odio.

En 2020, durante su actuación en el show de Jimmy Fallon, el cantante lució una camiseta con el lema "Mataron a Alexa, no a un hombre con falda", visibilizando a nivel global el brutal asesinato de una mujer transgénero en Puerto Rico calificado como delito de odio. Resistencia cultural en la Super Bowl: Su show en el gran evento estadounidense supuso una "declaración política total" y una reivindicación del orgullo y el idioma latino que hizo rabiar al propio Donald Trump.

Su show en el gran evento estadounidense supuso una "declaración política total" y una reivindicación del orgullo y el idioma latino que hizo rabiar al propio Donald Trump. Hacer historia en los Grammy: Miriam ha celebrado el hito del artista al conseguir el premio al Álbum del Año con un disco completamente en español, utilizando su discurso para defender con orgullo la identidad hispana.