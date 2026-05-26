La jueza que inició la investigación de Plus Ultra identifica a Zapatero como "Zorro, Z o ZZZZ" en un chat de investigados

La jueza que inició la investigación de las presuntas irregularidades en la utilización del rescate de la aerolínea Plus Ultra identificó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como "alguien" a quien citaban como "Zorro, 'Z’ o ‘ZZZZ” en las conversaciones de WhatsApp que se encontraron en un móvil incautado al abogado Miguel Palomero, uno de los presuntos implicados en el caso Plus Ultra, con el empresario venezolano Danilo Diazgranados Mangalo. Estas son las actuaciones que habrían conducido por primera vez a investigar a Zapatero, a sus hijas, a Diazgranados y al comisario Jesús María Gómez Martín.

Así figura en el documento de remisión a la Audiencia Nacional de las actuaciones ordenadas por la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos a través de un auto y un oficio que dieron origen a la pieza separada del caso Plus Ultra a raíz de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Público planteó las actuaciones a instancias de una orden europea de investigación de la Fiscalía de Delitos Financieros de Francia y de una Comisión Rogatoria de la Fiscalía de Suiza. En esas peticiones de cooperación internacional y en las informaciones de las autoridades suiza y francesa aparecían referencias como "cliente" de la organización criminal supuestamente dedicada al blanqueo de dinero de empresarios en estos dos países.

La juez apunta a la supuesta influencia de Zapatero ante ejecutivos de Repsol Al tratarse de delitos de cohecho, apropiación indebida, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, y organización criminal con estructura orgánica y jerarquizada, presuntamente cometidos fuera del territorio español que son competencia de tribunales españoles se remiten las actuaciones a la Audiencia Nacional. Con esa información procedente de Suiza y Francia y con e objeto de investigar si el rescate de Plus Ultra se pudo utilizar para dicho blanqueo, el auto y el oficio de la jueza recogen las diligencias de entrada y registro llevadas a cabo a instancias de la Fiscalía en las que se apunta a la supuesta "influencia" del expresidente ante altos ejecutivos de Repsol. Fuentes de Repsol han negado de manera rotunda cualquier relación comercial o de otro tipo con Diazgranados y han asegurado que sólo operan bajo estrictos principios de transparencia, integridad y respeto a la legalidad en todos los países donde está presente. Quién es quién en el caso Plus Ultra, la trama que lleva a Zapatero a ser el primer expresidente del Gobierno imputado Mª Carmen Cruz Martín