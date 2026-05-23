Los implicados en el caso Plus Ultra trataron de "cortar" la investigación judicial: "La fiscal jefe es amiga"

Los implicados en el caso Plus Ultra trataron de "cortar" la investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea, según las conversaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. En una de ellas entre Rodolfo Reyes, quien fuera dueño de la compañía, y Miguel Palomero, que actuaba como su abogado de confianza, este último presume de que la fiscal jefe del caso es "amiga" y añade: "Hay que hacer un Kitchen Gabinet".

En un informe al que ha tenido acceso RTVE, se refleja una conversación del 20 de mayo de 2021, poco después de que se incoaran diligencias judiciales en relación al rescate de Plus Ultra. En esta conversación, Palomero le indica a Reyes que va a preguntar "cómo es la juez del 15", Esperanza Collazos, y le dice que la fiscal jefa "es amiga y que hay que cortar esto".

Fragmento del informe de la UDEF con una conversación entre Rodolfo Reyes y Miguel Palomero

A todo, Reyes, le responde que "absolutamente" y le pide que hable con el empresario Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado esta semana por su labor en el rescate a la aerolínea, y a quien la UDED se refiere como su "lugarteniente".

"Delcy que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero" En otro informe la UDEF, una conversación del 30 de marzo de 2020 refleja cómo los implicados de la trama trataron de buscar la influencia del Gobierno a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos y también la del propio Zapatero. "Delcy que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero", le dice Reyes a Martínez Sola, quien responde: "El fin justifica los medios". Claves del caso Plus Ultra: por qué han imputado a Zapatero y qué se investiga Inés P. Chávarri Ese mismo día, Reyes contacta con el diplomático del gobierno venezolano Ramón Gordils: "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político 8 Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas publicas y o de financiamiento (...)". El diplomático le responde que "vayan recorriendo la ruta formal": "Yo busco cómo llegarle a ZP".