Los implicados en el caso Plus Ultra trataron de "cortar" la investigación judicial: "La fiscal jefe es amiga"
- RTVE accede a los informes de la UDEF con las conversaciones de los implicados
- Del "Delcy que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero" al "hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios"
Los implicados en el caso Plus Ultra trataron de "cortar" la investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea, según las conversaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. En una de ellas entre Rodolfo Reyes, quien fuera dueño de la compañía, y Miguel Palomero, que actuaba como su abogado de confianza, este último presume de que la fiscal jefe del caso es "amiga" y añade: "Hay que hacer un Kitchen Gabinet".
En un informe al que ha tenido acceso RTVE, se refleja una conversación del 20 de mayo de 2021, poco después de que se incoaran diligencias judiciales en relación al rescate de Plus Ultra. En esta conversación, Palomero le indica a Reyes que va a preguntar "cómo es la juez del 15", Esperanza Collazos, y le dice que la fiscal jefa "es amiga y que hay que cortar esto".
A todo, Reyes, le responde que "absolutamente" y le pide que hable con el empresario Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado esta semana por su labor en el rescate a la aerolínea, y a quien la UDED se refiere como su "lugarteniente".
"Delcy que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero"
En otro informe la UDEF, una conversación del 30 de marzo de 2020 refleja cómo los implicados de la trama trataron de buscar la influencia del Gobierno a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos y también la del propio Zapatero.
"Delcy que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero", le dice Reyes a Martínez Sola, quien responde: "El fin justifica los medios".
Ese mismo día, Reyes contacta con el diplomático del gobierno venezolano Ramón Gordils: "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político 8 Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas publicas y o de financiamiento (...)".
El diplomático le responde que "vayan recorriendo la ruta formal": "Yo busco cómo llegarle a ZP".
Presuntos pagos para acceder a la influencia de Zapatero
Después, Reyes comenta a Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, su conversación con Gordils. El presidente de la aerolínea admite la posibilidad de hacer pagos para ganarse la influencia de Zapatero. "Mira lo que me dice un amigo"
"Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", responde Martínez Sola.
El 28 de abril, Reyes le dice a Martínez Sola que ha conseguido la vía de acceo a Zapatero: "Acaba de hacerse el puente con ZP". Se refiere a Manuel Fajardo, "el hombre de Zapatero en Venezuela" según la UDEF. "Aunque sea pagando un poquitín (...)" le dice Martínez Sola. "Manuel es la pieza de ZP en Venezuela", recalca Reyes, que le pide que le escriba "de parte de Ramón Gordils".
“Hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios“
El 31 de diciembre de 2020, Palomero habla con el empresario peruano Felipe Baca, quien dice al abogado que cree "en ese paquete hay 50 (mil euros)", a lo que Palomero responde: "Bien, hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios, jeje".
En un momento de la conversación, Baca encarga a Palomero la realización de dos pagos, uno por importe de 3.000 euros a "Alejandra", sin especificar a quién se refiere, y otro de 2.000 a Jessica, la examante de Ábalos.