Sumar ve "correcto" el rescate a Plus Ultra pero avisa de que no estará en un Gobierno que haya "permitido" la corrupción

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha defendido que el rescate del Gobierno a Plus Ultra se hizo "correctamente" pero ha avisado, a raíz de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de que no permanecerá en un Ejecutivo que haya "permitido" casos de corrupción: "Siempre hemos marcado líneas rojas".

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, Santiago ha asegurado que "toda la izquierda está pendiente prudentemente de dejar trabajar a los jueces" y que se conozca "realmente qué es lo que hay" en el caso que afecta a Zapatero, imputado por presunta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso que investiga si una parte del préstamo aprobado por el Gobierno para el rescate de la compañía aérea Plus Ultra con dinero público se destinó a fines ilícitos.

"Nosotros siempre hemos marcado líneas rojas y, evidentemente, nunca vamos a formar parte de un gobierno en el que se hayan producido supuestos de corrupción y hayan sido permitidos", ha zanjado. Una premisa que Sumar ha repetido en el pasado con el caso Koldo o el de Santos Cerdán.

Santiago ha recalcado que esto no afecta solo a las fuerzas actuales en el Ejecutivo sino que "ocurrió en un gobierno anterior, donde había también otras fuerzas que ahora no están en el Gobierno", en referencia a Podemos, ya que el rescate se hizo en 2020, antes de la entrada de Sumar (2023).

Por todo, ha pedido estar "todos muy vigilantes" y ser "muy estrictos" en no permitir comportamientos. No solo de corrupción, ha incidido, sino que afecten a la "ética". Considera que hay una línea roja "difusa" entre el delito de tráfico de influencias y la labor de asesoramiento o consultoría, que es algo que hacen "muchos expresidentes del Gobierno", y que son los tribunales los que la deben dirimir. Con todo, ha dicho que se trata de actitudes que no le parecen a su formación "ni políticamente correctas ni, por supuesto, éticas".

De esta forma, ha dicho que si se demostrara que ha habido una "connivencia" en el Consejo de Ministros en el caso que afecta a Zapatero por el rescate de Plus Ultra sería "un motivo" para que Sumar abandonara la coalición. Pero se ha mostrado convencido de que "eso no va a ocurrir".