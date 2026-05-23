Sumar ve "correcto" el rescate a Plus Ultra pero avisa de que no estará en un Gobierno que haya "permitido" la corrupción
Entrevista en RNE
- Zapatero está imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental por el rescate a Plus Ultra
- Sumar defiende que no ha habido "connivencia" en el Gobierno con posibles actividades ilícitas o poco "éticas" de Zapatero
El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha defendido que el rescate del Gobierno a Plus Ultra se hizo "correctamente" pero ha avisado, a raíz de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de que no permanecerá en un Ejecutivo que haya "permitido" casos de corrupción: "Siempre hemos marcado líneas rojas".
En una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, Santiago ha asegurado que "toda la izquierda está pendiente prudentemente de dejar trabajar a los jueces" y que se conozca "realmente qué es lo que hay" en el caso que afecta a Zapatero, imputado por presunta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso que investiga si una parte del préstamo aprobado por el Gobierno para el rescate de la compañía aérea Plus Ultra con dinero público se destinó a fines ilícitos.
"Nosotros siempre hemos marcado líneas rojas y, evidentemente, nunca vamos a formar parte de un gobierno en el que se hayan producido supuestos de corrupción y hayan sido permitidos", ha zanjado. Una premisa que Sumar ha repetido en el pasado con el caso Koldo o el de Santos Cerdán.
Santiago ha recalcado que esto no afecta solo a las fuerzas actuales en el Ejecutivo sino que "ocurrió en un gobierno anterior, donde había también otras fuerzas que ahora no están en el Gobierno", en referencia a Podemos, ya que el rescate se hizo en 2020, antes de la entrada de Sumar (2023).
Por todo, ha pedido estar "todos muy vigilantes" y ser "muy estrictos" en no permitir comportamientos. No solo de corrupción, ha incidido, sino que afecten a la "ética". Considera que hay una línea roja "difusa" entre el delito de tráfico de influencias y la labor de asesoramiento o consultoría, que es algo que hacen "muchos expresidentes del Gobierno", y que son los tribunales los que la deben dirimir. Con todo, ha dicho que se trata de actitudes que no le parecen a su formación "ni políticamente correctas ni, por supuesto, éticas".
De esta forma, ha dicho que si se demostrara que ha habido una "connivencia" en el Consejo de Ministros en el caso que afecta a Zapatero por el rescate de Plus Ultra sería "un motivo" para que Sumar abandonara la coalición. Pero se ha mostrado convencido de que "eso no va a ocurrir".
Defiende la "idoneidad" de los rescates a las aerolíneas
"Lo que ha habido es un acuerdo del Consejo de Ministros para rescatar seis compañías aéreas", algunas incluso más pequeñas que Plus Ultra. Y ha destacado que todo se hizo "correctamente". Por tanto, ha subrayado que "no hay un problema de fondo sobre la idoneidad de los rescates ni sobre la mala utilización del dinero de los rescates, sino si ha habido intervenciones que han podido de alguna forma influir en determinadas decisiones".
Sobre si cree que hay una intención de ir a por Zapatero, en tanto que otros expresidentes también han hecho labores de asesoría, Santiago ha dicho que en este caso "no hay ninguna duda" de Zapatero "se ha buscado problemas por intentar participar en la solución de los problemas de Venezuela".
De ahí la insistencia de Sumar en regular de forma "estricta" las actividades de los expresidentes para evitar incurrir en supuestos que puedan presentarse como casos de corrupción y en reactivar en el Congreso la Ley de Lobbies, ha zanjado.