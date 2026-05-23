Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, ha deslumbrado este viernes en el Estadi Olímpic de Barcelona en el primero de sus doce conciertos en España dentro de su gira 'DeBí TiRAR MáS FOToS', que llega así a Europa. A lo largo de las 33 canciones, el puertorriqueño ha hecho un repaso de los éxitos de su último disco sin olvidar algunos de sus hits más recientes.

"Olvidad todo lo que pasa fuera de este estadio. Mi único objetivo esta noche es que la pasen bien", ha dicho al comienzo del espectáculo ante un estadio que no ha parado de corear 'Benito, Benito' en cada pausa.

“Bad Bunny lleva a Barcelona una fiesta boricua llena de reguetón, salsa y nostalgia: "Olvidad todo lo que pasa fuera"https://t.co/e15AJRhMoK pic.twitter.com/lUURaZaUVL“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 23, 2026

Los asistentes al concierto, ya en el interior del Estadi, han cantado a todo pulmón 'La Perla' de Rosalía y 'Dile' de Don Omar, que han sonado antes de salir el telonero, la banda Chuwi; y para abrir el concierto se ha proyectado un vídeo de dos jóvenes hablando en catalán, con la primera frase de 'LA MuDANZA', que ha dado inicio al concierto.

Bad Bunny: "Algunas cosas sin querer se han olvidado" "Han pasado unos cuantos años y algunas cosas sin querer se han olvidado", se ha disculpado el puertorriqueño en lo que pedía ayuda a Montjuïc con 'Callaíta', ahora puesta en escena con unos arreglos que firmaría el mismísimo Héctor Lavoe, tras lo que han llegado 'Pitorro de coco', presentada entre los acordes de 'Bamboléo', 'Weltita' junto a Chuwi y el romántico bolero, si es que existe alguno que no lo sea, 'Turista'. El cantante Bad Bunny durante su concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys, Lorena Sopena Lorena Sopêna / Europa Press El principal cambio con aquel Bad Bunny que se pateaba España entre discotecas y festivales veraniegos, más allá de la evolución musical evidente que supusieron 'YHLQMDLG' (2020) y 'Un verano sin ti' (2022), es la orquesta que lo acompaña, unos vientos y percusiones que han hecho de 'Baile inolvidable' y 'Nuevayol' dos clásicos salseros inmediatos que bien podrían sonar en La Paloma. No ha faltado la casita, la estructura situada en el centro de la pista inspirada en el típico hogar puertorriqueño, desde donde ha sacado munición reguetonera con 'Veldá', 'Tití me preguntó', 'Neverita' y 'Si veo a tu mamá', rodeado de invitados VIP.

Lamine Yamal, Lewandowski y Gavi, en la casita El porche, habitado este viernes por los barcelonistas Lamine Yamal, Lewandowski, Gavi o Balde, ha pasado a un segundo plano cuando el cantante se ha encaramado al tejado de la casa para seguir la velada a través de 'Voy a llevarte pa PR', 'Me porto bien', 'No me conoce' o 'Bichiyal'. El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal (c) y su novia Ines García asisten anoche al concierto que el cantante puertorriqueño Bad Bunny ofrecióeste viernes en el Estadio Olímpico de Barcelona EFE/Alejandro García En un bloque de una no tan lejana nostalgia reguetonera, Bad Bunny ha puesto a mover el culo al Lluís Companys con 'Yo perreo sola', acompañado de Bad Gyal, quien ha tirado 'Da Me' sola como preludio a 'Safaera', algo así como el 'Bohemian Rhapsody' del urbano latino. De vuelta a esos bolos de 2016, 2017 y 2018, un emocionado Bad Bunny, enfundado ahora en un chándal, con gafas y gorra, ha recuperado 'Diles', 'Monaco' y 'La santa', tema exclusivo de la noche de hoy.

Reguetón, salsa y nostalgia El espíritu plenero de 'Debí tirar más fotos' ha regresado de la mano Los Pleneros de la Cresta y 'Café con ron', última entrega desde La casita, y de nuevo en el escenario principal, el asunto ha continuado, encamisado y luciendo un gorro con orejeras, con 'Ojitos lindos', 'La canción' y 'Kloufrens'. No podían faltar otros tres himnos del reguetón como son 'Moscow Mule', 'Dákiti' y 'Yonaguni', que, encadenados, han servido de preámbulo del cierre, con la reivindicación boricua 'El apagón', el reproche nostálgico viral 'Debí tirar más fotos' y, tras un largo fundido a negro, una encendida conclusión con 'Eoo'. "Barcelona, gracias por esperarme", ha dicho antes de marcharse.

Bad Gyal sorprende en Barcelona en el concierto de Bad Bunny La catalana Bad Gyal ha sorprendido este viernes al público del Estadi Olímpic de Barcelona durante el concierto de Bad Bunny por su tour 'Debí tirar más fotos'. ““ La artista ha aparecido de sorpresa sobre la azotea de 'La Casita' tras 'Yo perreo sola', y ha interpretado el éxito de su último álbum 'Da Me'. ““ Un público completamente entregado ha celebrado la aparición de la catalana, que ha agradecido a Bad Bunny su participación y ha culminado con un 'Os amo Barcelona".