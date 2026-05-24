El PNV ve "muy seria" la imputación de Zapatero y considera "irresponsable" que el Gobierno siga "más allá de 2026"
- Dos informes de la UDEF sitúan al expresidente del Gobierno en la "cúspide" de la trama Plus Ultra
- Fuentes de Moncloa no comparten la visión de Esteban y descartan que esté en peligro la legislatura
El presidente del PNV, Aitor Esteban, cree que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su actividad en el rescate de Plus Ultra es "muy seria" y ve "irresponsable" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable" y con "una agenda descontrolada y judicializada".
Esteban ha lanzado esta advertencia en su intervención en el acto que su partido ha celebrado en Durango (Bizkaia), cuando queda un año para las elecciones municipales de 2027, en el que se ha referido a los "escándalos judiciales que rodean al Gobierno español" por ser "absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental".
"Aquí no vale todo", ha dejado claro el líder del PNV, que ha recordado que el "apoyo de Pedro Sánchez a Zapatero ha sido absoluto". Dicho esto, Esteban ha opinado que el contenido del auto judicial es "muy grave y muy preocupante", por lo que ha hecho hincapié en que el Ejecutivo central "no puede ventilar el asunto apelando al 'lawfare'".
"Este panorama hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuesto, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada", ha puntualizado.
El líder del PNV ha insistido en que esta cuestión es "muy seria" por lo que precisa de "muchas explicaciones" y ha subrayado que su formación "va a seguir muy de cerca este asunto y los otros del PSOE en los tribunales".
Como ejemplo de la "falta de rumbo" del Gobierno central se ha referido a la huelga de médicos de la que ha responsabillizado a la ministra de Sanidad, Mónica García, por "poner patas arriba" el Servicio Vasco de Salud al haber aumentado las listas de espera con los paros. Por ello, ha emplazado a la ministra a negociar y si no lo hace ha reclamado "que lo haga Sánchez", que "es tan responsable como la ministra" en este conflicto laboral.
Moncloa respeta pero no comparte su opinión sobre el fin de la legislatura
Fuentes de Moncloa han reaccionado a las palabras de Esteban. Han asegurado que respetan su opinión, pero que no la comparten, y que no hay preocupación por la continuidad de la legislatura.
Cabe recordar que Sánchez no cuenta con una mayoría en el Congreso tras la ruptura de Junts en diciembre de 2025 y que no ha logrado aprobar unos presupuestos generales en lo que va de legislatura.
Respecto a Zapatero, las mismas fuentes consideran que los informes de la UDEF conocidos en las últimas horas, que sitúan al expresidente en la "cúspide" de la trama Plus Ultra, "constatan el hecho de que no existe ninguna prueba o indicio de delito".
Después de que este miércoles se conociera el auto del juez José Luis Calama que cita a declarar a Zapatero el 2 de junio, se está a la espera de conocer en las próximas horas el sumario, y, ante ello, fuentes del Gobierno han reiterado que no hay pruebas documentales de los delitos de los que se acusa al expresidente.
Uno de esos informes policiales mantiene que Zapatero y sus hijas son los principales beneficiarios finales de los fondos obtenidos por la red de Plus Ultra con el rescate del Gobierno durante la pandemia de coronavirus, cuando la aerolínea recibió 53 millones del Gobierno.
Además, la Policía pone de relieve varios archivos de éxcel que el Zapatero envió a su amigo Julio Martínez con un listado de destinatarios de informes de asesoría de la empresa, clave de la causa, lo que evidenciaría su "posición directiva".