El PP cree que Zapatero es la "reina madre de todas las corrupciones" y el PSOE reclama su presunción de inocencia

El PP cree que todo el Consejo de Ministros está bajo sospecha en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, que ha provocado la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE pide "pruebas", que la justicia actúe y garantizar su presunción de inocencia. Las declaraciones se producen horas después de haber conocido dos informes de la UDEF a los que ha tenido acceso RTVE.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, era la "reina madre de todas las corrupciones del Gobierno". Lo ha asegurado en su discurso de clausura de la junta directiva del PP de Catalunya junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández.

Respecto a Zapatero ha asegurado que es el "mayor escándalo" que ha vivido la política española, y ha apuntado que esto no hubiera ocurrido sin las decisiones tomadas por el Gobierno liderado por el presidente, Pedro Sánchez. Según el dirigente popular "falta una parte de la película por conocer", relativa a la influencia que tenía Zapatero en el Consejo de Ministros: "¿En qué miembro del Gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales?".

"¿A quién llamaba, a quién veía, a quién presionaba, quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese?", ha subrayado Tellado, que cree que todo el Consejo de Ministros está bajo sospecha por haber avalado la operación.

Patxi López: "Pruebas y que se garantice la presunción de inocencia" El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este domingo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras su imputación dentro de la presunta trama del 'caso Plus Ultra', y ha pedido "pruebas y que se garantice la presunción de inocencia" del dirigente socialista. "De todo lo que se conoce, Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones prácticamente en cinco años con Zapatero. Por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia. Y luego hay otro mundo en el que el PSOE sigue gobernando y sigue haciendo políticas para la gente", ha dicho. Los directivos de Plus Ultra recurrieron a Zapatero por ser "pro Sánchez y pro Maduro": "El fin justifica los medios" Noemí San Juan López ha insistido en esa idea al ser repreguntado por los periodistas antes de participar en la Festa de la Rosa en Granollers (Barcelona): "Nosotros necesitamos pruebas. Conversaciones de Zapatero muy poquitas, reuniones muy poquitas. Queremos ya que la justicia como tiene que ser: haciendo justicia, investigando y poniendo pruebas", ha asegurado. "Hasta que no se demuestre lo contrario, la presunción de inocencia es lo que defendemos y defendemos al expresidente Zapatero y afrontamos las elecciones municipales con muchas ganas por son en las que los socialistas desplegamos toda la potencia. Tenemos empatía con los ciudadanos y segur que esas las ganamos ", ha concluido el socialista. En la misma línea se ha mostrado la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, que ha pedido este domingo que se respete la presunción de inocencia de Zapatero y ha señalado que espera que "la justicia haga justicia". Zapatero, imputado y el PSOE, desolado: el monográfico de la semana En declaraciones a los medios antes de la manifestación por la vivienda en la capital, la portavoz ha vuelto a defender la actuación del Gobierno respecto al rescate de la aerolínea en 2021, momento en el que era ministra de Industria, Comercio y Turismo del Ejecutivo de la nación. "Todas las empresas que se favorecieron del escudo social por parte del Gobierno de España se basaron en informes que hacen los técnicos, en este caso de la SEPI. Ha habido también investigaciones de dos rescates, el de Plus Ultra y el de Air Europa, y no se ha encontrado absolutamente nada que ponga de manifiesto que hubo irregularidades", ha subrayado.