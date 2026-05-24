El PP cree que Zapatero es la "reina madre de todas las corrupciones" y el PSOE reclama su presunción de inocencia
- Aitor Esteban (PNV) considera una "irresponsabilidad" que el Gobierno "siguiera más allá de 2026"
- Las declaraciones se producen tras conocerse los dos informes de la UDEF a los que ha tenido acceso RTVE
El PP cree que todo el Consejo de Ministros está bajo sospecha en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, que ha provocado la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE pide "pruebas", que la justicia actúe y garantizar su presunción de inocencia. Las declaraciones se producen horas después de haber conocido dos informes de la UDEF a los que ha tenido acceso RTVE.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, era la "reina madre de todas las corrupciones del Gobierno". Lo ha asegurado en su discurso de clausura de la junta directiva del PP de Catalunya junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández.
Respecto a Zapatero ha asegurado que es el "mayor escándalo" que ha vivido la política española, y ha apuntado que esto no hubiera ocurrido sin las decisiones tomadas por el Gobierno liderado por el presidente, Pedro Sánchez. Según el dirigente popular "falta una parte de la película por conocer", relativa a la influencia que tenía Zapatero en el Consejo de Ministros: "¿En qué miembro del Gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales?".
"¿A quién llamaba, a quién veía, a quién presionaba, quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese?", ha subrayado Tellado, que cree que todo el Consejo de Ministros está bajo sospecha por haber avalado la operación.
Patxi López: "Pruebas y que se garantice la presunción de inocencia"
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este domingo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras su imputación dentro de la presunta trama del 'caso Plus Ultra', y ha pedido "pruebas y que se garantice la presunción de inocencia" del dirigente socialista.
"De todo lo que se conoce, Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones prácticamente en cinco años con Zapatero. Por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia. Y luego hay otro mundo en el que el PSOE sigue gobernando y sigue haciendo políticas para la gente", ha dicho.
López ha insistido en esa idea al ser repreguntado por los periodistas antes de participar en la Festa de la Rosa en Granollers (Barcelona): "Nosotros necesitamos pruebas. Conversaciones de Zapatero muy poquitas, reuniones muy poquitas. Queremos ya que la justicia como tiene que ser: haciendo justicia, investigando y poniendo pruebas", ha asegurado.
"Hasta que no se demuestre lo contrario, la presunción de inocencia es lo que defendemos y defendemos al expresidente Zapatero y afrontamos las elecciones municipales con muchas ganas por son en las que los socialistas desplegamos toda la potencia. Tenemos empatía con los ciudadanos y segur que esas las ganamos ", ha concluido el socialista.
En la misma línea se ha mostrado la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, que ha pedido este domingo que se respete la presunción de inocencia de Zapatero y ha señalado que espera que "la justicia haga justicia".
En declaraciones a los medios antes de la manifestación por la vivienda en la capital, la portavoz ha vuelto a defender la actuación del Gobierno respecto al rescate de la aerolínea en 2021, momento en el que era ministra de Industria, Comercio y Turismo del Ejecutivo de la nación. "Todas las empresas que se favorecieron del escudo social por parte del Gobierno de España se basaron en informes que hacen los técnicos, en este caso de la SEPI. Ha habido también investigaciones de dos rescates, el de Plus Ultra y el de Air Europa, y no se ha encontrado absolutamente nada que ponga de manifiesto que hubo irregularidades", ha subrayado.
Esteban considera una "irresponsabilidad" que el Gobierno "siguiera más allá de 2026"
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido este domingo de que sería una "irresponsabilidad" que el Gobierno de Pedro Sánchez "siguiera más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable" y con "una agenda descontrolada y judicializada".
Radio Televisión Española ha tenido acceso a los informes de la UDEF en los
que se basa al juez Calama para citar a Zapatero como
imputado. Sitúan al expresidente del gobierno en
la cúspide de la red de influencia que se organizó para que la Aerolínea
Plus Ultra consiguiera la ayuda pública de 53 millones de euros.
En un segundo nivel mencionan a Julio Martínez Martínez
y a Manuel Aaron Fajardo García hijo de un senador socialista y detallan que el
principal beneficiario de los fondos
obtenidos por la red sería el propio Zapatero y la sociedad What The Fuck
que administran sus hijas.
En los informes
se expone también la confluencia de dos vías de influencia para lograr ese
rescate, la vía Ábalos y la vía Zapatero,
dos vías que, según se desprende del informe de la UDED, fueron recomendadas
por la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delsi
Rodríguez. Las gestiones con transporte se
realizaron a través de un abogado, Miguel Palomero, que tenía relación
con Coldor Rodríguez, unas gestiones que derivaron en una reunión con el
entonces secretario de Estado, Pedro Saura, en una
conversación entre Rodolfo Reyes, ex dueño de la compañía, y Julio Martínez
Sola, presidente y cofundador de Plus
Ultra martínez sola le comunica que recibió una llamada de la secretaria de
saura en nombre de ábalos en los
informes queda acreditado por las conversaciones intervenidas como los
directivos de Plus Ultra conocieron con anterioridad a la aprobación del
Consejo de Ministros que recibiría la ayuda de 53 millones.
Incluso se les pidió que no dijera nada hasta que se celebrara
el Consejo. También figuran los contratos mediante
los que se abonó la comisión por las gestiones realizadas a Julio Martínez
Martínez, hombre de confianza de Zapatero.
Entre las novedades desveladas en los informes de la ODEF figura una
conversación entre Rodolfo Reyes y Miguel Palomero a raíz de la
investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea.
Palomero dice que la
fiscal jefe del caso es amiga y añade hay que hacer un Kitchen Gabinet.
La investigación
de la ODEF también recoge la existencia de una cuenta en el Banco Santander
cuyos titulares son Zapatero y su esposa que era receptora de
transferencias de terceros.
Los fondos no permanecían en esa cuenta, sino que se derivaban a otras
cuya titularidad
también era del matrimonio.
A la unidad policial le ha llamado especialmente la atención la
cancelación de un préstamo hipotecario de 500.000 euros,
que se hizo mediante una transferencia de 498.000 euros realizada por la mujer
de Zapatero desde
una cuenta propiedad de ambos
A la espera de más detalles de la investigación de la Audiencia Nacional
Esteban ha lanzado esta advertencia en su intervención en el acto que su partido ha celebrado en Durango (Bizkaia) cuando queda un año para las elecciones municipales de 2027, en el que se ha referido a los "escándalos judiciales que rodean al Gobierno español" por ser "absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental".
"Aquí no vale todo", ha dejado claro el líder del PNV, que ha subrayado que la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero "es muy seria" .
"Este panorama hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuesto, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada", ha puntualizado.