La imputación de Zapatero pone el foco en las posibles carencias del estatuto de los expresidentes del Gobierno

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su actividad relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra pone el foco en el estatuto de los expresidentes del Gobierno y en posibles carencias que pueda tener.

El estatuto nació en 1983 para regular los derechos de los expresidentes y el tratamiento que han de recibir de forma vitalicia, pero no establece nada respecto a las actividades privadas que los que hayan sido jefes del gobierno puedan ejercer.

¿Qué derechos otorga el estatuto? Entre los derechos, el estatuto establece que gozarán del tratamiento de "presidente" y que en sus desplazamientos fuera del territorio nacional podrán tener apoyo de los servicios de la representación diplomática española. También tienen derecho a una pensión indemnizatoria vitalicia. Los altos cargos del Estado y las 'puertas giratorias': ¿qué dice la ley? María José Artuch / Mario Pérez / VerificaRTVE El texto establece igualmente que dispondrán de dos puestos de trabajo a su servicio, dotación para gastos de oficina, automóvil de representación con conductores de la Administración y servicios de seguridad. Sin embargo, no establece obligaciones que deben cumplir los expresidentes o un régimen de incompatibilidades.

Sin un régimen de incompatibilidades claro Es cierto que los expresidentes pueden incorporarse si lo desean al Consejo de Estado, y permanecer de forma vitalicia. Lo hicieron en su momento José María Aznar y también Zapatero. Pero ser miembro del Consejo de Estado sí es incompatible con realizar otro tipo de actividades y ese es el motivo que llevó a ambos a renunciar. Claves del caso Plus Ultra: por qué han imputado a Zapatero y qué se investiga Inés P. Chávarri Los expertos consultados por TVE señalan la poca especificidad que establece el estatuto en cuanto a las incompatibilidades que tienen los expresidentes. Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se plantea algunas preguntas: "Por ejemplo, el problema de la incompatibilidad... ¿Está afecto el señor Rodríguez Zapatero por la ley de incompatibilidades? ¿Lo está su secretaria? ¿Lo está su oficina? ¿En qué medida? Eso hay que aclararlo y hay que aclararlo dando certeza".