La imputación de Zapatero pone el foco en las posibles carencias del estatuto de los expresidentes del Gobierno
- El estatuto establece derechos que recibirán de forma vitalicia pero no obligaciones o incompatibilidades
- Sumar pide reformar el estatuto para fijar estas obligaciones de forma clara
La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su actividad relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra pone el foco en el estatuto de los expresidentes del Gobierno y en posibles carencias que pueda tener.
El estatuto nació en 1983 para regular los derechos de los expresidentes y el tratamiento que han de recibir de forma vitalicia, pero no establece nada respecto a las actividades privadas que los que hayan sido jefes del gobierno puedan ejercer.
¿Qué derechos otorga el estatuto?
Entre los derechos, el estatuto establece que gozarán del tratamiento de "presidente" y que en sus desplazamientos fuera del territorio nacional podrán tener apoyo de los servicios de la representación diplomática española. También tienen derecho a una pensión indemnizatoria vitalicia.
El texto establece igualmente que dispondrán de dos puestos de trabajo a su servicio, dotación para gastos de oficina, automóvil de representación con conductores de la Administración y servicios de seguridad.
Sin embargo, no establece obligaciones que deben cumplir los expresidentes o un régimen de incompatibilidades.
Sin un régimen de incompatibilidades claro
Es cierto que los expresidentes pueden incorporarse si lo desean al Consejo de Estado, y permanecer de forma vitalicia. Lo hicieron en su momento José María Aznar y también Zapatero. Pero ser miembro del Consejo de Estado sí es incompatible con realizar otro tipo de actividades y ese es el motivo que llevó a ambos a renunciar.
Los expertos consultados por TVE señalan la poca especificidad que establece el estatuto en cuanto a las incompatibilidades que tienen los expresidentes.
Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se plantea algunas preguntas: "Por ejemplo, el problema de la incompatibilidad... ¿Está afecto el señor Rodríguez Zapatero por la ley de incompatibilidades? ¿Lo está su secretaria? ¿Lo está su oficina? ¿En qué medida? Eso hay que aclararlo y hay que aclararlo dando certeza".
Sumar pide una reforma
Desde Sumar e Izquierda Unida ya hablan de dar más precisión a la norma: "Creemos que la legislación española no está suficientemente perfilada".
El estatuto ya tuvo modificaciones en 1992, pero los expertos aseguran que hay un problema de origen. "Hay necesidad de clarificar qué es el presidente del Gobierno. ¿Es un jefe del estado bis?", expone García, que considera que también es necesario aclarar qué relación tiene el expresidente con el Consejo de Ministros.
El catedrático subraya que se trata de "un estatuto muy complicado copiado de estatutos de países presidencialistas".
"No se puede hacer beneficio económico propio a través de una gestión política que se ha dado previamente como alto cargo, como presidente de España", incide Sumar, que ha pedido a PP y Vox que se "retraten" y digan si están dispuestos a reformar el estatuto de expresidentes del Gobierno.