La UCO implica al exjefe de gabinete de Sánchez con la contratación "estratégica" de Leire en Correos: "Lo tuyo sale"
- Se investigan actuaciones para posicionar a los miembros de Hirurok en puestos de relevancia
- Los agentes insisten en que Cerdán puso el PSOE a disposición de la organización criminal
Un análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los dispositivos móviles de cinco investigados en el caso Leire Díez vincula a Juan Manuel Serrano, el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez que fue también presidente de Correos, con la contratación "estratégica" de la exmilitante del PSOE en esta empresa pública como responsable del Área de Administración Local. En una de las conversaciones, de mayo de 2021, Díez pregunta al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, si Juanma le había respondido, a lo que él dice: "Sí, me ha dicho "ok, vamos hablando". No te preocupes que lo tuyo sale".
En este informe de 58 páginas al que ha tenido acceso RTVE, los agentes han puesto el foco en actuaciones que habrían permitido a los miembros de Hirurok posicionarse en puestos de relevancia en la Administración Pública, algo que "formaba parte de su dinámica siendo aprovechado en su propio beneficio o el de terceros".
El informe señala indicios de la participación de Serrano en los hechos relacionados tanto con los supuestos amaños en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) como con la presunta trama dirigida a desestabilizar las investigaciones que afectan a miembros del PSOE o del Gobierno.
Hechos en los que habrían participado Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández o el empresario Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Primeros contactos entre Serrano y Díez en noviembre de 2020
Según el análisis, los primeros contactos entre Serrano y Díez se habrían producido en noviembre de 2020, cuando él todavía era responsable en la empresa nacional del uranio, según las conversaciones de Whatsapp analizadas. Los contactos no eran puntuales sino que se mantenían con asiduidad, y Serrano coincidió con Leire Díez durante la mayor parte del tiempo que ella trabajó en Correos.
Aparentemente, indica la UCO, "el posicionamiento de Díez en un cargo de Correos habría sido tratado directamente por Fernández con Serrano", tal y como se infiere de una conversación entre ambos de mayo de 2021.
"Lo que hablamos de Leire, ¿podríamos ponerlo ya en marcha?", preguntó Fernández a Serrano, según se lee en los mensajes incorporados, y añadió: "Había pensado que, puesto que tras la reorganización, Tote se encarga de los temas institucionales en los territorios, podría asignársele que trabajara ella con él. ¿Te parece bien?"
A los mensajes del expresidente de la SEPI, Serrano respondió: "Ok, vamos hablando", según el informe. Seguidamente, los agentes incorporan un mensaje de Díez a Fernández en el que le pregunta si le "ha respondido Juanma". "Sí, me ha puesto 'ok, vamos hablando'. No te preocupes que lo tuyo sale", respondió este.
La UCO identifica a 'Tote' como "José Luis Pérez, vicesecretario de Correos", quien "habría ostentado cargos previos en la Junta de Andalucía, ámbito en el que podría haber conocido" a Vicente Fernández.
Unos días después de esas conversaciones, los investigadores recogen una serie de mensajes en el grupo Hirurok —chat del que formaban parte Díez, Fernández y Alonso—, de los que se desprende que Fernández "habría recibido la confirmación por parte de Serrano de que Leire iba a ser contratada por Correos para estar con su amigo Tote en el área institucional".
Fernández indicó que esto es "bueno para todos", evidenciándose de esto que "el posicionamiento de Díez en un cargo público, en este caso a través aparentemente de Serrano, era una cuestión estratégica para 'Hirurok'", expone la UCO.