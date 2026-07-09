La UCO implica al exjefe de gabinete de Sánchez con la contratación "estratégica" de Leire en Correos: "Lo tuyo sale"

Un análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los dispositivos móviles de cinco investigados en el caso Leire Díez vincula a Juan Manuel Serrano, el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez que fue también presidente de Correos, con la contratación "estratégica" de la exmilitante del PSOE en esta empresa pública como responsable del Área de Administración Local. En una de las conversaciones, de mayo de 2021, Díez pregunta al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, si Juanma le había respondido, a lo que él dice: "Sí, me ha dicho "ok, vamos hablando". No te preocupes que lo tuyo sale".

En este informe de 58 páginas al que ha tenido acceso RTVE, los agentes han puesto el foco en actuaciones que habrían permitido a los miembros de Hirurok posicionarse en puestos de relevancia en la Administración Pública, algo que "formaba parte de su dinámica siendo aprovechado en su propio beneficio o el de terceros".

El informe señala indicios de la participación de Serrano en los hechos relacionados tanto con los supuestos amaños en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) como con la presunta trama dirigida a desestabilizar las investigaciones que afectan a miembros del PSOE o del Gobierno.

Hechos en los que habrían participado Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández o el empresario Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.