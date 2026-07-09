El tercer encierro de San Fermín 2026 al detalle: los Victoriano del Río pisotean a los mozos y provocan peligrosas caídas

Dos minutos y 23 segundos de encierro, el tercero de San Fermín 2026, y el más peligroso y accidentado hasta ahora. Los toros de Victoriano del Río han pisoteado a numerosos mozos y han provocado caídas y montones a lo largo de todo el recorrido hasta la plaza. Dejan un balance de once heridos, uno de ellos por asta, según el balance médico.

Caídas desde Santo Domingo Los cabestros han liderado la manada desde que ha explotado el cohete en los corrales de Santo Domingo y una nube de arena ya hacía presagiar la fuerza de la salida. Un toro negro se afanaba por adelantarlos, sin éxito, y un mozo ha caído justo debajo de la hornacina de San Fermín. Los astados han ido cogiendo velocidad en la cuesta y, al llegar a la Plaza Consistorial, han comenzado los tropiezos de los corredores y algún golpe visiblemente fuerte de los animales. Dos cabestros se han quedado rezagados.

Una manada dividida pasa por encima de los corredores En la curva de Estafeta, varios corredores han tenido que saltar a los lados para evitar que la estampida les pasara por encima. Pero no todos lo han logrado. Las cámaras de TVE han captado cómo la torada ha pisoteado a un mozo que trataba de protegerse la cabeza con las manos. Los Victoriano del Río han comenzado a dividirse hacia la mitad de la recta, lo que ha propiciado las mejores carreras del día. En la víspera, parecía misión imposible.