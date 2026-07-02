El turista de Sanfermines gasta de media 460 euros: del ocio a los hoteles, que se disparan, y sin contar con el transporte

A pocos días de que el chupinazo inaugure los Sanfermines 2026, Pamplona se prepara para recibir a miles y miles de personas atraídas por la fiesta, la tauromaquia o la posibilidad de emular a Ernest Hemingway.

"Buscamos el hotel en Navidades y ya lo reservamos. El autobús es de una empresa de nuestra zona, que es la que nos lleva a todos los viajes", cuenta a RTVE Noticias Ángel, de la localidad cacereña Losar de la Vera, con la primera de las recomendaciones para evitar precios desorbitados: reservar con antelación.

En 2025, este joven fue uno de los 215.000 turistas contabilizados por el ayuntamiento y este año ya lo tiene todo listo para volver. No lo hará solo. Además de su escapada con amigos, ha organizado un viaje para la Asociación Taurina Losareña "Tabaco y oro", a la que pertenece: unas 50 personas desde Extremadura hasta Navarra para vivir la experiencia.

Los vuelos nacionales se encarecen un 17,5% en lo que va de año Los visitantes en San Fermín 2025, que prácticamente doblan a los 214.000 habitantes empadronados en la ciudad, gastaron de media 460 euros por persona en estancias de entre tres y cuatro días. El desembolso ha ido aumentando para todos los tipos de turistas, siendo los internacionales los que más dinero se dejan. Y es que no es lo mismo escaparse unos días con amigos para ver los encierros que cruzarse el océano Atlántico para hacerlo. Su traslado también tiene un mayor coste. "El secreto para conseguir un buen precio está en cuándo compras", explica a RTVE Noticias Antonio Fajardo, que organiza viajes a Sanfermines desde México con la empresa Travel Toro Viajes, con un paquete de precio cerrado de en torno a los 2.000 euros con avión, hotel, traslados y un par de corridas. Este empresario mexicano coincide en la necesidad de reservar los vuelos con "meses de anticipación", pero aún así ha percibido un encarecimiento de los billetes de ida y vuelta. Según precisa, les han costado entre 100 y 125 euros más que en años anteriores. En España, en cambio, son los vuelos nacionales los que reflejan una mayor inflación en lo que va de año (17,5%), según el Instituto Nacional de Estadística. Por el contrario, los internacionales han bajado el 7,6% respecto al mismo periodo de 2025.

El diésel cuesta más que el año pasado, pero la gasolina menos Los visitantes desde otras comunidades autónomas que se acerquen a Pamplona es más probable que recurran al coche. En ese caso, quienes tengan un vehículo de gasolina han podido repostar más barato esta semana que en los días previos a los Sanfermines del año pasado. Sin embargo, los conductores de diésel sí notarán un encarecimiento del 8% aproximadamente, de acuerdo con los últimos datos españoles del boletín semanal de la Unión Europea. A este respecto, hay que tener en cuenta que el IVA de los combustibles acaba de volver al 21%, desde el 10% que se ha estado aplicando en los meses anteriores para contrarrestar los efectos de la guerra en Irán. Sin embargo, el gasóleo mantienen una rebaja de 15 céntimos por litro en julio. Y de nuevo comparándolo con años anteriores, el índice de precios de los trenes ha bajado el 5,8% en lo que llevamos de 2026, mientras la variación de los autocares se mantiene bastante plana y muy por debajo de la inflación media (0,8%). Las perspectivas de inflación en las próximas semanas y meses han mejorado desde que Estados Unidos e Irán llegaran a un acuerdo para terminar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde antes pasaba una quinta parte del consumo global de petróleo. Pero la incertidumbre sigue presente y los mercados son muy sensibles a los giros geopolíticos. También los consumidores con menos ingresos. "Para la clase económica media y media-alta no es tan complicado. Sin embargo, la clase media-baja sí varía, (...) están haciendo un esfuerzo por conocer Sanfermines", explica Fajardo sobre las dificultades para atraer a clientes con menos ingresos en tiempos convulsos.

Los precios de los hoteles de Pamplona se disparan en julio Una vez en Pamplona, en torno al 35% de los visitantes se queda en casa de familiares, amigos o en una vivienda de su propiedad. El resto tiene que buscar dónde pernoctar. "El hotel está a las afueras de Pamplona, pero está superbién. Entra un buen desayuno buffet, tiene discoteca, porque es un complejo bastante grande, e incluye una copa de cava", relata Ángel sobre el establecimiento elegido para el viaje que ha organizado para la asociación taurina. Irán de viernes a domingo, y el precio (de 200 euros, 180 para los socios) incluye el traslado, la entrada a la plaza de toros durante el encierro y la corrida de la tarde. Este aficionado, su hermano y un amigo fueron por primera vez a San Fermín hace cinco años y, desde entonces, han vuelto siempre al mismo apartamento turístico. Según nos cuenta, su precio ha aumentado de unos 60-70 euros por noche a unos 90, lo que prueba la inflación de los últimos años, pero también que son posibles opciones de bajo coste. Porque, de media, dormir en un hotel pamplonés en el mes de Sanfermines costó unos 164,2 euros el año pasado, según la tarifa diaria de julio que recoge el Instituto Nacional de Estadística. Esto supone un encarecimiento del 68% respecto a los 98 euros de junio, pero sin llegar al nivel de los dos julios anteriores, cuando el precio llegó a estar por encima de los 180 euros por día. En 2024, de hecho, se duplicó el precio (+100%) y se alcanzó el máximo de la serie: 187,3 euros, aunque hay que tener en cuenta que la cifra es un promedio de todo el mes y, por lo tanto, difumina las diferencias entre la misma semana de las fiestas y la anterior y posteriores. Otra de las estrategias de Ángel y sus amigos para reducir el precio de la escapada a Sanfermines está en ahorrarse la primera noche de hotel. Salen por la tarde, llegan de madrugada y se quedan disfrutando de la fiesta hasta las 8 de la mañana, que comienza el encierro. Con la llegada de los toros a la plaza, ya pueden retirarse a descansar; un plan no apto para todos los públicos.