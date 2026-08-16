Marruecos asegura haber detenido a 300 migrantes en el último intento de llegada masiva a la frontera de Ceuta
- La información no ha podido ser contrastada ya que Rabat ha expulsado de Castillejos a RTVE y la agencia EFE
- La ministra Mónica García visita este domingo Ceuta para abordar la situación sanitaria tras la crisis migratoria
Las fuerzas de seguridad marroquíes afirman haber detenido a 294 personas, la mayoría de ellas procedentes del África subsahariana, en el último intento de llegada masiva a la frontera de Ceuta este sábado. El despliegue ha tenido lugar en Fnideq (Castillejos). En concreto, se trata de 248 migrantes subsaharianos y 46 ciudadanos marroquíes, según han informado fuentes de seguridad al diario digital marroquí Hespress.
Asimismo, estas fuentes han confirmado que al menos 61 personas más han resultado detenidas en Marruecos bajo sospecha de "incitar y promocionar" en redes sociales a la migración irregular. Las fuentes de seguridad marroquíes no especifican cuándo ni dónde han ocurrido estas detenciones pero han anunciado que efectuarán, a partir de ahora y de manera "permanente", operaciones de "vigilancia informativa" con el fin de "detener a todos los implicados en la incitación digital a la migración masiva".
La información no ha podido ser contrastada ya que las autoridades de ese país han expulsado de Castillejos a RTVE y la agencia EFE. RTVE rechaza esta decisión de las autoridades marroquíes. El presidente de la Corporación, José Pablo López, considera que supone un grave obstáculo para la libertad de prensa y el derecho a la información. Exige a Marruecos garantías para que los periodistas puedan trabajar. EFE también ha rechazado la expulsión.
El Gobierno también ha reaccionado a la expulsión. Defiende la libertad de prensa en todo momento y en cualquier parte del mundo. Fuentes del Ejecutivo aseguran que la Embajada española en Rabat está en contacto con los periodistas afectados y con las autoridades en busca de una solución.
Mónica García visita Ceuta este domingo
La ministra de Sanidad, Mónica García, visita este domingo la ciudad autónoma de Ceuta para conocer "de primera mano" la situación sanitaria tras la crisis migratoria y mantener diversos encuentros institucionales y con representantes del ámbito sanitario y social.
Según la información avanzada por el Ministerio, Mónica García se reunirá en primer lugar con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz. Posteriormente, a las 12:30 horas mantendrá un encuentro con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y, al finalizar, la ministra ofrecerá una rueda prensa en la sede de la Delegación del Gobierno.
Además, Mónica García visitará el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde mantendrá un encuentro con la Junta de Personal y con representantes del Colegio de Médicos. Posteriormente, se reunirá con representantes de organizaciones sociales.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ya había reclamado a la ministra su presencia en la ciudad autónoma para la intervención "directa y urgente" del Ministerio en la situación "crítica" que vive la sanidad pública de Ceuta, dados los problemas de presión asistencial extraordinaria que están denunciando los profesionales. Pero en una carta enviada al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Mónica García defendió que, pese al aumento sustancial de la actividad asistencial, los datos están lejos de corresponderse con una situación de "crisis sanitaria", "colapso sanitario" o "catástrofe sanitaria".