Marruecos asegura haber detenido a 300 migrantes en el último intento de llegada masiva a la frontera de Ceuta

Las fuerzas de seguridad marroquíes afirman haber detenido a 294 personas, la mayoría de ellas procedentes del África subsahariana, en el último intento de llegada masiva a la frontera de Ceuta este sábado. El despliegue ha tenido lugar en Fnideq (Castillejos). En concreto, se trata de 248 migrantes subsaharianos y 46 ciudadanos marroquíes, según han informado fuentes de seguridad al diario digital marroquí Hespress.

Asimismo, estas fuentes han confirmado que al menos 61 personas más han resultado detenidas en Marruecos bajo sospecha de "incitar y promocionar" en redes sociales a la migración irregular. Las fuentes de seguridad marroquíes no especifican cuándo ni dónde han ocurrido estas detenciones pero han anunciado que efectuarán, a partir de ahora y de manera "permanente", operaciones de "vigilancia informativa" con el fin de "detener a todos los implicados en la incitación digital a la migración masiva".

La información no ha podido ser contrastada ya que las autoridades de ese país han expulsado de Castillejos a RTVE y la agencia EFE. RTVE rechaza esta decisión de las autoridades marroquíes. El presidente de la Corporación, José Pablo López, considera que supone un grave obstáculo para la libertad de prensa y el derecho a la información. Exige a Marruecos garantías para que los periodistas puedan trabajar. EFE también ha rechazado la expulsión.

El Gobierno también ha reaccionado a la expulsión. Defiende la libertad de prensa en todo momento y en cualquier parte del mundo. Fuentes del Ejecutivo aseguran que la Embajada española en Rabat está en contacto con los periodistas afectados y con las autoridades en busca de una solución.