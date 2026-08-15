RTVE rechaza la expulsión de su equipo en Castillejos y defiende el derecho a la información en la frontera de Ceuta

La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) manifiesta su más enérgico rechazo ante la decisión de las autoridades de Marruecos de obligar a abandonar la localidad de Castillejos (Fnideq) al equipo de informativos de RTVE y de la Agencia EFE desplazados en la zona. Nuestros profesionales se encontraban en el municipio realizando una cobertura periodística rigurosa y de indudable interés público: relatar los movimientos y la situación social en el entorno de la frontera con Ceuta. La orden de abandonar la localidad, comunicada de forma verbal por las autoridades marroquíes bajo el único argumento de "cumplir instrucciones", se ha ejecutado sin ninguna explicación formal.

Ante este incidente, el presidente de la Corporación, José Pablo López, ha destacado que "la expulsión de nuestros profesionales de la localidad de Castillejos supone un obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa y al derecho a la información". El presidente ha incidido en que "el compromiso de los profesionales de RTVE con una crónica honesta, objetiva y sobre el terreno de los acontecimientos migratorios no puede verse limitado por decisiones arbitrarias que impiden mostrar la realidad". Asimismo, ha exigido a las autoridades de Marruecos "plenas garantías y el máximo respeto para que nuestros periodistas puedan ejercer su oficio en libertad en cualquier punto del entorno fronterizo", concluyendo que desde la radio y televisión pública de España se seguirá defendiendo "un periodismo cuyo único mandato es contar los hechos con el máximo rigor".

RTVE recuerda que el libre ejercicio del periodismo es una garantía democrática fundamental para que los ciudadanos reciban información veraz sobre acontecimientos que impactan directamente en el territorio español y europeo. Restringir el acceso a los puntos calientes de la actualidad debilita de forma directa la transparencia internacional. Por todo ello, la dirección de la Corporación pública se mantiene en permanente contacto y coordinación con los canales diplomáticos y con el resto de los medios afectados para esclarecer este incidente y asegurar el respaldo absoluto a nuestros trabajadores en la zona.