Las autoridades marroquíes ordenan a los periodistas de TVE y la agencia EFE que abandonen Castillejos

Las autoridades marroquíes han ordenado a primera hora de esta tarde a los periodistas de TVE y la agencia EFE que abandonen Fnideq (Castillejos) donde se encuentran cubriendo información relacionada con la frontera con Ceuta. En concreto, estaban contando la carga de las fuerzas antidisturbios marroquíes para dispersar a decenas de migrantes que intentaban llegar a la frontera.

"Son más de 140 los intervenidos. No hemos podido grabar la operación porque autoridades locales, que nos han dicho que estaban vinculadas al ministerio del Interior, nos han pedido que abandonáramos la zona. Estábamos trabajando con prensa marroquí y con prensa española como la agencia EFE", ha explicado en conexión en directo durante el Telediaro la corresponsal en Rabat, Arantxa Marculeta.

"Estamos haciendo esta conexión por teléfono porque nos han dicho también que no podemos sacar la cámara de TVE en ningún punto de Castillejos. Que no podíamos trabajar en la ciudad, que debíamos abandonarla. Y que si lo hacíamos podíamos perder nuestros permisos de prensa, que son los que nos permiten trabajar en el país. Además, nos han explicado que también podían ser confiscadas nuestras imágenes", ha añadido la corresponsal de TVE.

El equipo de TVE está a la espera de saber si esa decisión se confirma o se revoca.

En concreto, ha sido el representante local del Ministerio del Interior, Youssef Hajji, quien ha comunicado al corresponsal de EFE que debía abandonar inmediatamente la localidad, sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión. El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba "cumpliendo instrucciones". El periodista de EFE presenció cómo trasladaba la misma orden al equipo de TVE.

La agencia EFE se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior marroquí sin obtener respuesta por el momento. También se ha comunicado con el director de Comunicación del Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación, quien ha asegurado que trata de esclarecer la situación.