Tajani, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "España debería preocuparse por Marruecos", no por Italia

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha instado al Gobierno español a "preocuparse por Marruecos" en vez de por Italia después de que Roma insistiese en que solo se planteará levantar la suspensión del acuerdo Schengen cuando los riesgos disminuyan por completo ante la posibilidad de una nueva entrada masiva irregular de personas en Ceuta este sábado.

"No estamos librando ninguna batalla contra España; simplemente controlamos cuidadosamente las llegadas y ya hemos impedido el paso a personas que no tenían derecho a entrar en Italia. En lugar de preocuparse por nosotros, España debería preocuparse por Marruecos: ahí es donde se originan los problemas, no en nuestros controles, que sirven para impedir que inmigrantes ilegales y, peor aún, potenciales terroristas, lleguen a Europa", ha dicho en una entrevista al diario Corriere della Sera.

Las relaciones entre Roma y Madrid viven un momento de tensión a raíz de la crisis migratoria en la ciudad autónoma ya que el Ejecutivo de Giorgia Meloni decidió suspender temporalmente el acuerdo Schengen con España y aplicar controles en puertos y aeropuertos por una "cuestión de seguridad" ante la masiva entrada de inmigrantes irregulares.

España, tras exigir sin éxito a Roma el levantamiento de estos controles, respondió con la misma medida suspendiendo Schengen con Italia y restableciendo controles a los viajeros procedentes de territorio italiano.

Preguntado por si Italia mantendrá la suspensión del acuerdo comunitario de libre circulación, Tajani ha indicado en la entrevista que "veremos si las alarmas están bien fundadas y luego decidiremos", en aparente alusión a la posibilidad de que vuelva a producirse una entrada masiva en Ceuta este fin de semana.

"Los servicios de Inteligencia españoles ya han alertado sobre el riesgo de una nueva oleada de llegadas a Ceuta, y con ello la amenaza concreta del terrorismo islamista. Y si para ellos es evidente, ¿por qué deberíamos subestimarlo nosotros?", ha argumentado.