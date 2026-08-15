Tajani, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "España debería preocuparse por Marruecos", no por Italia
- Italia suspendió temporalmente el acuerdo Schengen con España por una "cuestión de seguridad"
- España respondió con la misma medida, restableciendo controles a los viajeros procedentes de territorio italiano
El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha instado al Gobierno español a "preocuparse por Marruecos" en vez de por Italia después de que Roma insistiese en que solo se planteará levantar la suspensión del acuerdo Schengen cuando los riesgos disminuyan por completo ante la posibilidad de una nueva entrada masiva irregular de personas en Ceuta este sábado.
"No estamos librando ninguna batalla contra España; simplemente controlamos cuidadosamente las llegadas y ya hemos impedido el paso a personas que no tenían derecho a entrar en Italia. En lugar de preocuparse por nosotros, España debería preocuparse por Marruecos: ahí es donde se originan los problemas, no en nuestros controles, que sirven para impedir que inmigrantes ilegales y, peor aún, potenciales terroristas, lleguen a Europa", ha dicho en una entrevista al diario Corriere della Sera.
Las relaciones entre Roma y Madrid viven un momento de tensión a raíz de la crisis migratoria en la ciudad autónoma ya que el Ejecutivo de Giorgia Meloni decidió suspender temporalmente el acuerdo Schengen con España y aplicar controles en puertos y aeropuertos por una "cuestión de seguridad" ante la masiva entrada de inmigrantes irregulares.
España, tras exigir sin éxito a Roma el levantamiento de estos controles, respondió con la misma medida suspendiendo Schengen con Italia y restableciendo controles a los viajeros procedentes de territorio italiano.
Preguntado por si Italia mantendrá la suspensión del acuerdo comunitario de libre circulación, Tajani ha indicado en la entrevista que "veremos si las alarmas están bien fundadas y luego decidiremos", en aparente alusión a la posibilidad de que vuelva a producirse una entrada masiva en Ceuta este fin de semana.
"Los servicios de Inteligencia españoles ya han alertado sobre el riesgo de una nueva oleada de llegadas a Ceuta, y con ello la amenaza concreta del terrorismo islamista. Y si para ellos es evidente, ¿por qué deberíamos subestimarlo nosotros?", ha argumentado.
Tajani rechaza la "amnistía masiva" de Sánchez
"Pero sin dramatizar la situación", ha afirmado el jefe de la diplomacia italiana, que ha recordado que Italia mantiene suspendido Schengen con Eslovenia desde hace dos años "porque es otra puerta de entrada a Italia y a Europa que está en riesgo".
Con respecto a la medida anunciada por Alemania de que devolverá a Italia a los migrantes irregulares que entren por las fronteras de este país, ha explicado que se está debatiendo "a la espera de que se decidan en Europa las normas para la implementación del tratado migratorio".
"No hay conflicto entre nosotros; tenemos el mismo objetivo: sí a los flujos regulares, incluso a gran escala si es necesario, de trabajadores extranjeros. No a medidas como la de (Pedro) Sánchez (presidente del Gobierno español) sobre amnistías masivas, que incentivan la llegada de personas incluso desesperadas o con malas intenciones", ha añadido Tajani.
El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, señaló hace unos días que los controles van dirigidos "únicamente a los ciudadanos de terceros países procedentes de fuera de la UE". "No afecta en modo alguno a los flujos turísticos; los primeros informes dan testimonio de que el impacto de la medida en los ciudadanos europeos ha sido nulo hasta ahora", apuntó.