España restablece los controles fronterizos con Italia: "No podíamos bajar hasta mostrar la documentación"

España ha restablecido desde la medianoche de este sábado los controles fronterizos con Italia, una medida que en principio se prolongará hasta el 7 de septiembre. Es la respuesta del Gobierno español al rechazo del Ejecutivo de Georgia Meloni a levantar los controles que impuso el 1 de agosto a las viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos.

Según ha informado el Ministerio del Interior, los controles son aleatorios y no sistemáticos y se están llevando a cabo en la puerta del avión, a la salida de la pasarela de acceso a la aeronave, "sin que conlleve una desviación del flujo de pasajeros a una zona de control fronterizo exterior". Los agentes comprueban principalmente la documentación de pasajeros procedentes de Italia que sean nacionales de terceros países, mientras que los ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea quedan exentos de la inspección.

"Se pretende en todo momento la mayor colaboración con los pasajeros y miembros de la compañía, de manera que los nacionales de estados miembros queden eximidos de la inspección y se permita una mayor agilidad de la salida de los viajeros de la aeronave", precisa Interior.

02.08 min Transcripción completa Eso es. Son controles aleatorios que ya se Cuéntanos, Elisa están realizando desde la medianoche de hoy. Decimos que son controles aleatorios porque no se producen en todos los vuelos procedentes de Italia. Por ejemplo, en la T-2 han llegado tres vuelos procedentes de Milán, dos de Roma esta mañana, y en esos vuelos no se ha realizado ningún control. Sin embargo, aquí en la T4 sí se ha realizado un control a todos los pasajeros, según nos comentaba una de ellas, en un vuelo procedente de Bolonia. Estamos a la espera de más vuelos que llegarán a lo largo de la mañana y de esta tarde para comprobar, para preguntar desde aquí, desde el terreno, qué es lo que les están pidiendo, cómo es ese procedimiento a esos pasajeros que llegan procedentes de Italia Como decimos, son controles aleatorios, también serán temporales, previsiblemente, si las circunstancias no cambian, hasta el próximo 7 de septiembre Esta medianoche han entrado en vigor los controles fronterizos a pasajeros que llegan a España desde Italia Llego de Italia de Bolonia. A ellos se les ha revisado el DNI o pasaporte en el momento en el que bajaban del avión. Dentro del avión nos han dicho que no podíamos bajar ...sin mostrar documentos. Nos lo han contado en el Canal 24 Horas... ...aunque esta medida contempla controles aleatorios, en su avión todos han tenido que enseñar sus documentos a la Policía Nacional Sí, sí, a todos, porque el avión venía de Italia. Estos controles estarán vigentes hasta el 7 de septiembre y responden a la negativa de Italia de eliminarlos en sus fronteras para ciudadanos españoles. Una medida que el gobierno de Meloni aplicó hace una semana ante la crisis de Ceuta y que desde el gobierno critican. Son completamente injustas e injustificadas El Ejecutivo advertía que tomarían medidas proporcionales si Italia no retiraba estos controles antes de este domingo Este viernes Roma rechazaba eliminarlos. Prevé mantenerlos al menos hasta el 15 de agosto, dicen.. porque según publicaciones en redes sociales podría producirse un nuevo asalto a la frontera España realiza controles fronterizos con Italia

El ministerio añade que, en caso de que surjan dudas sobre el cumplimento de los requisitos y sea necesario realizar un control en profundidad sobre algún pasajero, este es acompañado al puesto fronterizo para, de manera discreta, realizar las verificaciones y comprobaciones necesarias.

Si se da el caso, se tramitaría la denegación de entrada o el procedimiento que se precise. "Todo ello con respeto de las garantías y derechos que establece la normativa de extranjería", concluye Interior.

El Gobierno español había dado a Italia de plazo hasta este domingo para levantar sus controles y había advertido de que, en caso contrario, adoptaría medidas "proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles. El Ejecutivo de Meloni rechazó la petición y aseguró que no aceptaba "ultimátums

"No estamos acostumbrados" A pesar de la puesta en marcha de esta medida, la normalidad ha imperado en los aeropuertos españoles, segun ha asegurado el gestor aeroportuario Aena. A la Terminal 2 del aeropuerto Madrid-Barajas han llegado esta mañana varios vuelos, entre ellos uno procedente de Milán y dos de Roma, en los que no se ha producido ningún control. Sin embargo, en la Terminal 4 sí se a realizado a un pasaje completo que llegaban desde Bolonia. "Nos han dicho que no podíamos bajar del avión sin mostrar la documentación", ha explicado al Canal 24 Horas de TVE Elisa, una mujer que viajaba a bordo y que ha asegurado que todos los pasajeros del avión han tenido que enseñar el pasaporte. "Es un poco particular, porque no estamos acostumbrados a los controles en el interior de la UE", ha añadido. Otro viajero ha declarado que al salir de la aeronave "nos han parado y nos han pedido la identificación a quienes les ha parecido bien a la Policía". Tras la identificación se ha procedido al desembarco del avión.

Marlaska comunica a la UE el restablecimiento de controles fronterizos El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado este sábado a diferentes autoridades de la Unión Europea la decisión del Gobierno de restablecer los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana, según ha informado este sábado el Ministerio en un comunicado. La comunicación ha sido remitida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados asociados a Schengen, Thérèse Blanchet. En el escrito, Grande-Marlaska explica que las autoridades españolas siguen con atención la evolución de la situación migratoria en el espacio Schengen y, en particular, la presión migratoria registrada en la ruta del Mediterráneo central que afecta a la República Italiana y sus efectos sobre distintos Estados miembros por la actividad de las redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la migración irregular.