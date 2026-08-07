Los servicios médicos atienden al menos a cuatro menores migrantes en Ceuta por agresión sexual

Al menos cuatro menores migrantes han sido atendidas por agresión sexual en Ceuta tras la entrada masiva registrada la semana pasada, según fuentes sanitarias que acreditan un riesgo de abusos del que ya había advertido en los últimos días el Ministerio de Igualdad.

Más de una semana después del cruce masivo en la frontera, y con el foco puesto en la atención a los menores de edad que aún siguen en la ciudad autónoma, los juzgados ya han registrado al menos seis denuncias de mujeres migrantes vinculadas a presuntos delitos de agresión sexual.

Las fuentes consultadas por RTVE no han podido precisar cuántas de ellas corresponden a menores, aunque los servicios médicos sí han atendido a cuatro niñas.

Advertencia del Gobierno central La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, remitió a principios de esta semana una carta a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales ceutí, Nabila Benzina, en el que ya advertía del "riesgo extremo" de que las mujeres migrantes pudiesen ser víctimas de violencia física o sexual o de caer en redes de trata. En esta misiva, el Gobierno central instaba al de Ceuta a recurrir a los fondos del pacto de Estado contra la Violencia de Género para atajar esta situación de emergencia, mostrando la "plena disposición" a colaborar. El Ministerio mantiene también contactos con el Instituto de las Mujeres de Ceuta, la delegación del Gobierno y la Unidad de Violencia de Género para analizar la situación sobre el terreno tras el flujo migratorio. "Entre todas y todos podremos conseguir que esta crisis termine cuanto antes de la mejor manera posible”, planteó la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro. Por su parte, el Ministerio del Interior última un refuerzo del dispositivo de seguridad en Ceuta y para este mismo viernes estaba prevista la llegada de 45 agentes antidisturbios, mientras que el fin de semana se incorporará un grupo de drones de la Guardia Civil. Algunos barrios habían trasladado estos días a la Delegación del Gobierno una "sensación de inseguridad" y en las últimas horas se ha confirmado una denuncia de allanamiento y agresión sexual a una mujer ceutí.