Rego cifra en 1.342 los menores registrados en Ceuta y prevé que en "pocas semanas" empiecen a derivarse a la península

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado este viernes en 1.342 los niños y niñas registrados en el sistema de acogida de los llegados a Ceuta desde Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes de la semana pasada. Ha reconocido que la situación es "compleja" y ha esperado en "pocas semanas" pueda empezar a darse el reparto de esos menores no acompañados en la península.

"Mi intención es que fuera inmediatamente. El día 16 se traslada (a Ceuta) el equipo del Ministerio precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península", ha dicho la ministra a la prensa al llegar a la ciudad autónoma, donde tiene previsto mantener reuniones con su presidente, Juan Jesús Vivas, con el delegado de Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, y otras autoridades, así como encuentros con organizaciones de protección a la infancia.

Rego ha subrayado que se ha habilitado una partida presupuestaria destinada al proceso de "acogida vinculante y solidaria" que se habilitará en los próximos días. Además, se ha convocado una comisión sectorial de infancia con las comunidades autónomas, que se celebrará la semana que viene, y una Conferencia Sectorial de Infancia, a finales de agosto.

La situación, ha remarcado, es "muy complicada" porque hay "muchos" niños y niñas. "De momento, la cifra que les puedo adelantar de registrados en el sistema de acogida es de 1.342", ha revelado. Y ha agregado que se sigue con el proceso, que "está siendo complicado por el volumen de llegadas y por la situación que ha habido de cierto desborde".

No obstante, "progresivamente vuelve a la normalidad", pero requiere que se haga ese "trabajo pausado, detenido pero constante para afiliar a los niños y sobre todo para empezar a trabajar con los procesos de acogida en todos los territorios".

La prioridad es la "reagrupación familiar" Consultada por las cifras divulgadas por algunas asociaciones, que aseguran que son varios miles más los menores no acompañados llegados a Ceuta que los que por ahora controlan las autoridades, Rego ha sido tajante: "tenemos que ser muy rigurosos con las cifras". Y ha detallado que se está "generando el procedimiento para que afloren estos niños, se acerquen a policía" y proceder con el "registro y habilitar las infraestructuras para atenderlos". La "prioridad" a la hora de atender a los menores, ha recalcado la ministra, es la "reagrupación familiar" , aunque para eso ha dicho que hay que trabajar con cada niño y niña y ver cada situación concreta. Así lo ha dicho tras ser preguntada por los niños que están siendo reclamados por su padres en Marruecos o los que han transmitido que no quieren volver a su país. "Va a haber servicios técnicos especializados que van a hacer estos procedimientos de acompañamiento y con las garantías jurídicas y de preservar el interés superior de la infancia. En el caso de que sea posible, evidentemente se va a habilitar la reagrupación familiar", ha indicado. Rego ha señalado que se han puesto a disposición en Ceuta dos centros para que se dé el procedimiento de primera acogida de estos niños y adolescentes, y ha adelantado que se trabaja por abrir otros espacios para que el procedimiento se haga "más ágil y con más garantías". 02.20 min Centenares de menores siguen sin ser identificados una semana después de la entrada masiva en Ceuta

Contradicción en las cifras Según estimaciones del Gobierno de Ceuta, unos 1.100 los menores llegaron de manera irregular durante la crisis migratoria, lo que supera en un 2.600% su capacidad de acogida. Sin embargo, organizaciones que trabajan en el terreno con los menores y que están elaborando censos improvisados, como la Asociación de Vecinos de El Príncipe, afirman a TVE que solo en un día han llegado a recoger datos de 2.672 migrantes menores y que aún controla a cientos de ellos. Por su condición de menores de edad no acompañados no pueden ser devueltos a Marruecos y deben ser tutelados por la comunidad a donde han llegado. "La situación ha sido muy compleja y estamos acelerando todos los plazos habilitando espacios”, ha dicho la ministra al ser cuestionada por si esta próxima noche seguirá habiendo niños durmiendo solos en las calles ceutíes. "Hacernos cargo de esto. Nos atraviesa el dolor cuando vemos estas imágenes, y como sociedad lo que tenemos que hacer es cada uno desde la responsabilidad que tiene. Yo soy consciente de la que tenemos nosotros. Por eso estamos aquí y llevamos trabajando todos estos días. Máximo compromiso con esos niños y niñas", ha enfatizado Rego, que ha mostrado "profundo dolor" por la perdida de "más de 140 vidas, de seres humanos tratando de llegar a Ceuta". El PP dice ante el rechazo de Vox a acoger menores que sus pactos autonómicos exigen "cumplir la ley" María José Artuch

Polémica política por el reparto al resto de comunidades Esos niños y adolescentes entraron el jueves y viernes pasados en medio de la entrada masiva irregular de 72.000 inmigrantes en la ciudad autónoma, según datos del Gobierno central. El Real Decreto de contingencia migratoria que rige desde la reforma de la Ley de Extranjería que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez obliga al reparto de menores migrantes "solidario y vinculante" al resto de comunidades autónomas, con un ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Tras la negativa inicial del PP a acoger menores migrantes en los territorios que gobierna, principalmente con Vox con socio, finalmente desde el Partido Popular se abren a un reparto que sea, han dicho, "justo, bien dotado y planificado", pero los representantes de Vox en algunas comunidades han advertido de que se opondrán por todos los medios jurídicos a su alcance. El secretario general del grupo parlamentario de la formación de ultraderecha en el Congreso, José María Figaredo, afirmó el jueves que los gobiernos de coalición "van a cumplir la ley", que a su juicio no es repartir a los menores por las autonomías, sino "devolverlos ya a Marruecos". Insistió en que los gobiernos de PP y Vox van a "pelear" para "oponerse totalmente" al reparto. En declaraciones a TVE, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, dijo el miércoles que la situación en la ciudad autónoma sigue siendo "de caos e insostenible" y pidió "socorro, auxilio, ayuda y solidaridad" al resto de España para hacer frente a la crisis migratoria. Sobre los menores migrantes que acoge la ciudad, indicó que Ceuta apoya la reforma de la ley de extranjería para redistribuirlos de forma vinculante y solidaria por el resto de comunidades autónomas y remarcó: "No solo la apoyamos, sino que además la estamos aplicando y la vamos a seguir aplicando". Marruecos está dispuesto a acoger a sus menores no acompañados si España elimina las trabas administrativas