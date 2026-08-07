Un tiroteo en un instituto de Tailandia deja al menos ocho muertos, incluido el presunto atacante, y 30 heridos

Un tiroteo en una escuela secundaria al norte de Bangkok ha dejado este viernes al menos ocho muertos, incluido el presunto atacante, y 30 heridos, que permanecen en estado crítico. Según el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, los fallecidos son cinco profesores y el atacante. Además, las autoridades indican que antes de ir al centro, el supuesto autor del crimen, un menor de edad que se ha quitado la vida tras lo ocurrido, ha matado a sus dos abuelos en su casa.

El informe que ha compartido Charnvirakul, que se ha trasladado al lugar del suceso, en la provincia de Nonthaburi, coincide con los reportes policiales que han asegurado que no se ha registrado la muerte de ningún estudiante como se había informado previamente.

Un informe divulgado por una agente policial en la cadena de televisión de la Policía en Facebook detalla que dos de los heridos en el instituto se encuentran en condición crítica, sin especificar si son escolares.

Medios locales indican que el presunto autor es un estudiante de 15 años. Por ahora se desconocen los posibles motivos del tiroteo en este centro educativo, que pertenece a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas del país e imparte clases a alumnos de entre 12 y 18 años.

Las autoridades habían indicado que el sospechoso se encontraba dentro de la sala de computadores del centro educativo, la Escuela de Secundaria Debisirin, situada unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa. Thai PBS publica que el atacante se ha suicidado. También que en una residencia ubicada en Soi Wat Lad Pla Duk, donde vivía el presunto autor del tiroteo, la policía ha encontrado sin vida a los abuelos del menor, con quienes vivía.

El viceministro tailandés de Interior, Polapee Suwunchwee, ha dicho ante los medios de comunicación que el arma de fuego empleada en el tiroteo era una pistola compacta registrada a nombre del abuelo del sospechoso, un antiguo profesor, según publica la agencia EFE.

"Creemos que el incidente probablemente comenzó en la casa antes de que llegara a la escuela. Aún desconocemos el motivo de lo ocurrido", ha añadido.

Agentes de policía acuden a la escuela Debsirin Nonthaburi, en el distrito de Bang Kruai, provincia de Nonthaburi, Tailandia, este viernes, donde varias personas han muerto después de que un estudiante abriera fuego dentro del recinto EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

"No hubo señales de alerta" Un familiar de uno de los profesores fallecidos ha relatado a la prensa que antes del ataque "no hubo señales de alerta, todo era normal". En el recinto, según EFE, aún permanecen mochilas y zapatos abandonados después de que los estudiantes tuvieran que salir corriendo al comenzar el tiroteo. Agentes de la Policía han marcado con señalizadores los casquillos de bala esparcidos como parte de la investigación. "Me gustaría que se tomaran medidas más rigurosas, porque un incidente como este no debería haber ocurrido", ha dicho a la prensa el familiar del fallecido.

Segundo tiroteo en una escuela en lo que va de año Este es el segundo incidente de este tipo en lo que va de año en Tailandia, un país que tiene un elevado índice de armas de fuego por habitante y donde los tiroteos no son inusuales. El pasado febrero, un hombre que había sustraído un arma de la Policía irrumpió a tiros en un colegio de la ciudad de Hat Yai, en la provincia meridional de Songkhla. Este hecho dejó una fallecida, la directora del centro, y dos estudiantes heridas, una de ellas por disparo. El sospechoso fue detenido unas dos horas después del asalto, tras tomar como rehenes a varios estudiantes.