Exclusiva RNE: el Bernabéu, favorito para la final del Mundial 2030; para Marruecos, el Mundial de Clubes 2029

La carrera por ver qué estadio albergará final del Mundial 2030 ha tomado un giro a favor de Madrid, según ha podido saber Radio Nacional de España (RNE). En las últimas semanas se había deslizado que Marruecos se llevaría la palma con el megaestadio que está construyendo en Casablanca y el diario 'The Times' avanzó este miércoles que lo tenía atado.

El prestigioso rotativo británico explicaba que el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le había dado esa prerrogativa a Marruecos, coorganizador del Mundial junto a España y Portugal, a cambio de su voto para ser reelegido presidente del máximo organismo del fútbol mundial.

La propia FIFA tuvo que salir a desmentir la mayor nada más conocerse esa publicación. Según ha avanzado Pablo López en el informativo de mediodía de RNE, ahora el Santiago Bernabéu vuelve a la primera posición para ser la sede de la final el 21 de julio de 2030. A cambio, para no disgustar a Marruecos, le ofrece al país africano organizar el Mundial de Clubes de 2029.

En marzo tendrá lugar la renovación de la cúpula de la FIFA e Infantino aspira a la reelección. De momento, RNE informa de que tiene asegurados los votos de África (54) y Asia (47), que son 101 y necesita 106 para asegurarse la renovación. En contra está la UEFA y la Concacaf, que suman 96.

Han sido numerosos los desencuentros entre Infantino y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien podría ser el candidato alternativo a presidir la FIFA. El último encontronazo ha llegado a raíz de conocerse los planes de crear una subsidiaria para comercializar los Mundiales y permitir la entrada en esta de capital externo.