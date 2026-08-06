Exclusiva RNE: el Bernabéu, favorito para la final del Mundial 2030; para Marruecos, el Mundial de Clubes 2029
- La reelección de Gianni Infantino al frente de la organización y el reparto de votos, clave
- El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se postula como candidato alternativo
La carrera por ver qué estadio albergará final del Mundial 2030 ha tomado un giro a favor de Madrid, según ha podido saber Radio Nacional de España (RNE). En las últimas semanas se había deslizado que Marruecos se llevaría la palma con el megaestadio que está construyendo en Casablanca y el diario 'The Times' avanzó este miércoles que lo tenía atado.
El prestigioso rotativo británico explicaba que el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le había dado esa prerrogativa a Marruecos, coorganizador del Mundial junto a España y Portugal, a cambio de su voto para ser reelegido presidente del máximo organismo del fútbol mundial.
La propia FIFA tuvo que salir a desmentir la mayor nada más conocerse esa publicación. Según ha avanzado Pablo López en el informativo de mediodía de RNE, ahora el Santiago Bernabéu vuelve a la primera posición para ser la sede de la final el 21 de julio de 2030. A cambio, para no disgustar a Marruecos, le ofrece al país africano organizar el Mundial de Clubes de 2029.
En marzo tendrá lugar la renovación de la cúpula de la FIFA e Infantino aspira a la reelección. De momento, RNE informa de que tiene asegurados los votos de África (54) y Asia (47), que son 101 y necesita 106 para asegurarse la renovación. En contra está la UEFA y la Concacaf, que suman 96.
Han sido numerosos los desencuentros entre Infantino y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien podría ser el candidato alternativo a presidir la FIFA. El último encontronazo ha llegado a raíz de conocerse los planes de crear una subsidiaria para comercializar los Mundiales y permitir la entrada en esta de capital externo.
La gran apuesta marroquí de 115.000 espectadores
Desde que se conoció la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos, el país norteafricano pasó de ser un invitado más a apostar fuerte por albergar la final del Mundial 2030. Su federación presentó seis sedes para albergar partidos, entre ellas el futuro Estadio Hassan II de Casablanca.
Una vez aprobada la candidatura, la propia FIFA mencionó el feudo marroquí como uno de los posibles estadios para la final, junto al Bernabéu y el Camp Nou. Marruecos nunca ocultó su deseo de acoger la final, a la vez que la RFEF insistía en sus mensajes públicos que sería en nuestro país.
En las semanas previas al reciente Mundial, durante el mismo y las posteriores se ha visto la buena sintonía de Gianni Infantino con Marruecos, alimentando la rumorología sobre la elección final de la sede, que depende exclusivamente de la FIFA y no de los países organizadores.
El Hassan II tiene prevista su finalización en 2028 y será la sede de los partidos de la selección de Marruecos. Tendrá capacidad para 115.000 espectadores, lo que le convertirá en el más grande del mundo y superando los que pueden acoger actualmente el Bernabéu (80.000) y el Camp Nou cuando concluya su actual reforma (100.000).