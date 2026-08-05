La FIFA desmiente que Infantino haya ofrecido la final del Mundial 2030 a Marruecos, como dice "The Times"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo, según el diario británico "The Times".

La FIFA desmintió esta información a la agencia EFE al asegurar que "es falso y engañoso" afirmar que el presidente de la FIFA haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2030. "La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo", termina el entrecomillado de esa respuesta que recoge la agencia española de noticias.

Infantino se encontraba este miércoles precisamente en Sale, ciudad cercana a Rabat, para una reunión de urgencia de la FIFA, pero ha abandonado la sede de su organización en la capital magrebí en un coche sin pararse ante la prensa. Marruecos, gran aliado de Infantino desde que subió al poder hace diez años, pretende albergar la final en el estadio Hassan II, en Casablanca, mientras que España espera que el campo elegido sea el Santiago Bernabéu, en Madrid.

Siempre según "The Times", dentro del contexto de la presión actual sobre él por su fallida iniciativa de vender participaciones de la Copa del Mundo a entes privados, Infantino ofrecerá la final del Mundial de 2030 a los marroquíes, que organizan ese torneo de forma conjunta a España y Portugal (además de tres partidos en Sudamérica).

El adjetivo que elige el diario británico para describir la situación habla de un Infantino "desesperado" por conseguir cualquier apoyo que le permita seguir en el cargo cuatro años más a partir de 2027, cuando en el mes de marzo se decida si es o no reelegido. Ya son varias las asociaciones que le han retirado su apoyo, como la inglesa, la galesa y la serbia.