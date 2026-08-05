Un muerto y varios heridos grave tras explotar un tanque de combustible en Gran Canaria

Una persona ha fallecido y varias más se encuentran heridas, alguna de gravedad, tras explotar un tanque de combustible a mediodía en una planta del polígono industrial de Salinetas, en el municipio de Telde (Gran Canaria).

Una llamada al 112, poco después de la doce del mediodía, ponía sobre aviso de una columna de humo en la planta que la compañía Disa tiene en el polígono industrial de Salinetas. En el lugar se encuentra un amplio dispositivo de emergencias, integrado por dos vehículos de intervención rápida, tres ambulancias, una dotación de bomberos y efectivos de las fuerzas de seguridad. La Policía Judicial también ha acudido al terreno para recabar indicios que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en declaraciones a Radio Televisión Canaria, ha lamentado "el triste fallecimiento" de una persona y ha mostrado su preocupación por los heridos que han ingresado en el Universitario Insular de Gran Canaria.