Un muerto y varios heridos grave tras explotar un tanque de combustible en Gran Canaria
- Los trabajadores realizaban tareas de mantenimiento en el tanque que estaba vacío
- Una llamada al 112 avisaba de una columna de humo poco después de mediodía
Una persona ha fallecido y varias más se encuentran heridas, alguna de gravedad, tras explotar un tanque de combustible a mediodía en una planta del polígono industrial de Salinetas, en el municipio de Telde (Gran Canaria).
Una llamada al 112, poco después de la doce del mediodía, ponía sobre aviso de una columna de humo en la planta que la compañía Disa tiene en el polígono industrial de Salinetas. En el lugar se encuentra un amplio dispositivo de emergencias, integrado por dos vehículos de intervención rápida, tres ambulancias, una dotación de bomberos y efectivos de las fuerzas de seguridad. La Policía Judicial también ha acudido al terreno para recabar indicios que ayuden a esclarecer lo ocurrido.
El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en declaraciones a Radio Televisión Canaria, ha lamentado "el triste fallecimiento" de una persona y ha mostrado su preocupación por los heridos que han ingresado en el Universitario Insular de Gran Canaria.
Labores de mantenimiento en un tanque vacío
Los trabajadores realizaban tareas de "rehabilitación y mantenimiento de soldadura" en esta planta. Respecto a la causa tras la deflagración, la empresa ha asegurado que realizaban "las tareas normales" y que el tanque estaba vacío.
"Hay que centrarse en salvar vidas, la plantilla está rota", ha subrayado Peña. El edil ha descartado riesgos físicos para el resto de personal por lo que no se ha desalojado el polígono, pero ha pedido que no se transite por la zona.
El Ayuntamiento, en su cuenta de X, ha recordado a la ciudadanía la importancia de mantenerse alejado de las inmediaciones de esta área industrial mientras continúan las labores de los equipos de intervención y evitar estorbar a los vehículos de emergencia.
Ha añadido que se trata de una explosión "en la zona de los tanques de combustible ubicados detrás del Mercadona de Salinetas" y ha asegurado que el alcalde se encuentra allí al frente del dispositivo.