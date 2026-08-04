Andalucía anuncia la primera muerte este año por el virus del Nilo: un hombre de 82 años en Sevilla

Andalucía ha confirmado este martes la primera muerte por la fiebre del Nilo este año, un hombre de 82 años que vivía en Dos Hermanas (Sevilla), y ha elevado a 17 los casos detectados hasta el momento.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha informado del fallecimiento del paciente, con patologías previas, que estaba ingresado en el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla. Al enfermo le había sido diagnosticada meningoencefalitis por virus del Nilo occidental (VNO) el pasado 27 de julio.

Hasta el momento, las autoridades andaluzas han detectado 17 casos, el último, en la localidad sevillana de Aznalcázar, anunciado por la Junta de Andalucía este martes y confirmado por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Se trata de un caso leve de infección por ese virus. En consecuencia, la declaración de área en alerta estará vigente para Aznalcázar hasta el próximo 24 de agosto. La medida supone intensificar la vigilancia en la zona, así como reforzar la comunicación a la ciudadanía para que se adopten los pasos de protección necesarios, entre otros.

De los 17 casos diagnosticados, 12 son leves y 5 son neuroinvasivos, y todos se encuentran en la provincia de Sevilla.