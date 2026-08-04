Andalucía anuncia la primera muerte este año por el virus del Nilo: un hombre de 82 años en Sevilla
- La Junta eleva a 17 el número de casos detectados hasta el momento
- Hay 19 poblaciones bajo la declaración de zona en alerta
Andalucía ha confirmado este martes la primera muerte por la fiebre del Nilo este año, un hombre de 82 años que vivía en Dos Hermanas (Sevilla), y ha elevado a 17 los casos detectados hasta el momento.
La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha informado del fallecimiento del paciente, con patologías previas, que estaba ingresado en el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla. Al enfermo le había sido diagnosticada meningoencefalitis por virus del Nilo occidental (VNO) el pasado 27 de julio.
Hasta el momento, las autoridades andaluzas han detectado 17 casos, el último, en la localidad sevillana de Aznalcázar, anunciado por la Junta de Andalucía este martes y confirmado por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Se trata de un caso leve de infección por ese virus. En consecuencia, la declaración de área en alerta estará vigente para Aznalcázar hasta el próximo 24 de agosto. La medida supone intensificar la vigilancia en la zona, así como reforzar la comunicación a la ciudadanía para que se adopten los pasos de protección necesarios, entre otros.
De los 17 casos diagnosticados, 12 son leves y 5 son neuroinvasivos, y todos se encuentran en la provincia de Sevilla.
Un total de 19 municipios declarados como área en alerta
Aun así, son 19 los municipios andaluces de distintas provincias declarados como área en alerta: Torredonjimeno y Lopera, en Jaén; Salobreña, en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas, en Málaga; y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla.
En paralelo, las autoridades han detectado la circulación del virus en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), aunque a más de 1,5 kilómetros de los núcleos urbanos, por lo que no ha sido necesaria declararlos en alerta.
Se han practicado pruebas de laboratorio para descartar la presencia del virus del Nilo a un total de 342 personas. Además, en 107 casos de meningitis víricas se han llevado a cabo despistaje de arbovirosis, es decir, el proceso que sirve para para detectar de forma temprana la presencia de virus transmitidos por mosquitos o garrapatas, mediante pruebas clínicas y análisis de sangre. También se han hecho 2.088 pruebas analíticas individuales para detectar marcadores de infección en las muestras de sangre obtenidas de donantes entre el 1 de julio y el 2 de agosto, que han dado negativo.
El VNO se ha encontrado en dos aves silvestres en Andalucía, de un total de 219 analizadas, en una zona alejada de núcleos de población en el Parque Nacional de Doñana, en Huelva.
La Consejería andaluza de Presidencia, Sanidad y Emergencias pide a las administraciones competentes y a la ciudadanía adoptar medidas de protección y prevención, especialmente para las personas vulnerables, centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito. Este recordatorio adquiere especial importancia en aquellos municipios en los que se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.