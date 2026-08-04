Muere Pepe Habichuela, leyenda de la guitarra flamenca que revolucionó el toque sin perder la raíz gitana
- El maestro granadino deja un legado decisivo junto a figuras como Camarón, Enrique Morente y Ketama
- Su obra marcó la evolución del flamenco durante más de seis décadas y llevó su arte a todo el mundo
El guitarrista flamenco Pepe Habichuela, nombre artístico de José Antonio Carmona Carmona, ha fallecido este martes dejando huérfano al flamenco de una de sus figuras más influyentes y respetadas. Nacido en Granada en 1944, pertenecía a la histórica saga de los Habichuela y dedicó más de seis décadas a engrandecer la guitarra flamenca, convirtiéndose en un referente imprescindible para varias generaciones de músicos. Su muerte supone la desaparición de uno de los grandes maestros del toque contemporáneo.
De las cuevas del Sacromonte
Criado en el ambiente artístico del Sacromonte granadino, Pepe Habichuela heredó la tradición familiar y muy pronto comenzó a acompañar a los principales cantaores del momento. Su talento le abrió las puertas de los tablaos madrileños, donde forjó una personalidad artística inconfundible basada en la elegancia, la profundidad y el respeto por la esencia del flamenco.
A lo largo de su carrera acompañó a figuras como Camarón de la Isla, Enrique Morente, Juanito Valderrama, Fosforito o Pepe Marchena. Especialmente fructífera fue su colaboración con Morente, con quien contribuyó decisivamente a la renovación del flamenco desde la década de los setenta sin romper nunca con sus raíces.
Un innovador fiel a la tradición
Aunque profundamente arraigado en el toque granadino, Habichuela nunca dejó de explorar nuevos caminos musicales. Sus proyectos con artistas de jazz y músicas del mundo ampliaron los horizontes del flamenco y demostraron que la innovación podía convivir con el máximo respeto por la tradición.
Su influencia también se extendió a través de su familia. Como patriarca de la saga de los Habichuela, fue una referencia para su hijo Josemi Carmona y para el grupo Ketama, pieza clave en la popularización del nuevo flamenco durante las últimas décadas del siglo XX.
Una vida dedicada al flamenco
El prestigio de Pepe Habichuela fue reconocido con numerosos premios y distinciones a lo largo de su trayectoria. En 2026 recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, una de las máximas condecoraciones culturales del Estado, en reconocimiento a una carrera considerada fundamental para la evolución de la guitarra flamenca. Ese mismo año también fue distinguido en diferentes homenajes y festivales dedicados a su figura.
Nieto de 'Habichuela el Viejo',
de familia flamenca y gitana de Granada,
Pepe Habichuela es 'tocaor' de una generación de renovadores
de la guitarra del siglo XX.
Transmisores del toque de Sabicas, Niño Ricardo o el gran Montoya.
Así Pepe varió la Seguiriya al toque,
un palo flamenco que ahora llaman 'Seguiriya nueva'.
"Yo le di otro carácter,
otra forma de tocarla subiendo el ritmo."
Décadas de la mejor escuela
de guitarra de acompañamiento al cante.
Con grandes como Enrique Morente, Pansequito, Carmen Linares.
Pero más allá del flamenco,
a Pepe Habichuela lo hemos visto tocar con jazzistas
como Dave Holland.
"Busqué mi propio camino, mi toque personal que tengo
y estoy contento conmigo mismo".
Dice que aun le queda toque para rato,
y para seguir mostrando el camino a futuros guitarristas flamencos.
(MÚSICA)
Calles convertidas en ríos y en cascadas.
Hoy ha sido un lunes pasado por agua en casi toda la Región de Murcia.
Lo peor has estado en Moratalla, en Jumilla o Calasparra.
En algunos municipios la tormenta ha venido con granizo
y ha obligado a cortar, al menos, tres carreteras.
La tarde como ven ha sido complicada en la región de Murcia
y la previsión es que mañana se repitan las tormentas.
Con su desaparición se marcha uno de los últimos grandes maestros de una generación irrepetible. Su guitarra, capaz de emocionar desde la sobriedad y el sentimiento, seguirá sonando como parte esencial de la historia del flamenco y del patrimonio cultural español.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que "su música seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quiénes somos". Y le ha dado las gracias "por una vida entregada al arte y por engrandecer nuestro patrimonio cultural".