Muere Pepe Habichuela, leyenda de la guitarra flamenca que revolucionó el toque sin perder la raíz gitana

El guitarrista flamenco Pepe Habichuela, nombre artístico de José Antonio Carmona Carmona, ha fallecido este martes dejando huérfano al flamenco de una de sus figuras más influyentes y respetadas. Nacido en Granada en 1944, pertenecía a la histórica saga de los Habichuela y dedicó más de seis décadas a engrandecer la guitarra flamenca, convirtiéndose en un referente imprescindible para varias generaciones de músicos. Su muerte supone la desaparición de uno de los grandes maestros del toque contemporáneo.

De las cuevas del Sacromonte Criado en el ambiente artístico del Sacromonte granadino, Pepe Habichuela heredó la tradición familiar y muy pronto comenzó a acompañar a los principales cantaores del momento. Su talento le abrió las puertas de los tablaos madrileños, donde forjó una personalidad artística inconfundible basada en la elegancia, la profundidad y el respeto por la esencia del flamenco. ““ A lo largo de su carrera acompañó a figuras como Camarón de la Isla, Enrique Morente, Juanito Valderrama, Fosforito o Pepe Marchena. Especialmente fructífera fue su colaboración con Morente, con quien contribuyó decisivamente a la renovación del flamenco desde la década de los setenta sin romper nunca con sus raíces.

Un innovador fiel a la tradición Aunque profundamente arraigado en el toque granadino, Habichuela nunca dejó de explorar nuevos caminos musicales. Sus proyectos con artistas de jazz y músicas del mundo ampliaron los horizontes del flamenco y demostraron que la innovación podía convivir con el máximo respeto por la tradición. Gitanos Gitanos - Honores a Pepe Habichuela Escuchar audio Su influencia también se extendió a través de su familia. Como patriarca de la saga de los Habichuela, fue una referencia para su hijo Josemi Carmona y para el grupo Ketama, pieza clave en la popularización del nuevo flamenco durante las últimas décadas del siglo XX.