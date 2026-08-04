Hora y dónde ver en TV el Campeonato del Mundo de Atletismo sub-20

El Campeonato del Mundo de Atletismo sub-20 arranca este miércoles 5 de agosto, en Oregón (Estados Unidos). El campeonato, que durará hasta el 9 de agosto, reúne a 1.800 atletas, de 143 países. Las primeras pruebas las podrás seguir a partir de las 03:00 horas de la madrugada del miércoles al jueves en RTVE Play.

España acude al campeonato con una delegación de 48 atletas -28 hombres y 20 mujeres- y se trata de la segunda selección española más numerosa de la historia en esta competición; solo la edición de 2010 en Barcelona fue más numerosa, con 54 deportistas.

En el equipo español destacan atletas que han logrado medallas internacionales como la lanzadora Andrea Njimi Tankeu y el obstaculista Martí Torregrosa. También resalta la figura de otro obstaculista, Bakr El Asri, que ha pulverizado el récord de Europa de 3000 metros obstáculos con 8:24.40 y la velocista María Portela, recién llegada desde Estados Unidos donde batió el récord de Espa��a 100 m (11.39).

Atletismo Bakr El Asri logra el oro europeo sub 18 en los 2000m obstáculos oro europeo u18 bakr el asri Ver ahora

En la prueba de 800 metros masculino compiten los dos 'Alejandros': por un lado, al campeón de España Alejandro Ríos (1:47.38 séptimo español de todos los tiempos) y Alejandro Muñoz (1:47.64), subcampeón en el Campeonato de España Sub-20 al Aire Libre que se celebró el pasado mes de julio en el Estadio Universitario de Albacete. Por otra parte, en 1.500 metros, el catalán Pol Molins llega para competir en esta prueba tras proclamarse campeón de España en la capital albaceteña.

Tampoco faltará en Oregón el campeón de España en saltos horizontales Anthony Yunier Pérez que irá con una marca personal este año de 7.78 metros (octavo de todos los tiempos). Por su parte, en triple salto participa el subcampeón Yoel Pérez (15.65 m) sub-20 de primer año y que en 2025 subió al podio en Juegos Europeos de la Juventud, donde logró la medalla de bronce.

En el equipo femenino, en los 100 m compite la campeona de España en Albacete, Celia Cortés, que corrió en 11.49. Además, el mediofondo y fondo tiene nombre propio: la vallisoletana Claudia Gutiérrez que compite en 1500 m, prueba en la se proclamó campeona de España en Albacete, y también en 3000 m, donde posee la plusmarca nacional short track con 9:14.65 que es su marca personal.

Estos son solo algunos de los nombres propios que compiten en una nueva edición del Campeonato del Mundo de Atletismo sub-20 que sirve de escaparate para jóvenes que deslumbran por su velocidad, resistencia, fuerza o potencia.