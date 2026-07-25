Campeonato de España de Atletismo 2026, en directo: segunda sesión del sábado con hasta 9 finales

Este sábado 25 de julio se disputa en el estadio Ciudad de Málaga la sesión de tarde de la segunda jornada los Campeonatos de España absolutos de atletismo con hasta 9 finales.

Los combineros Pol Ferrer y María Vicente defienden su primer puesto en el decatlón y heptatlón en las última jornada de ambas pruebas con la disputa del lanzamiento de jabalina y los 1.500 metros, en la competición masculina, y los 800 metros en la femenina.

Además, se disputan las semfinales de los 800 metros lisos en ambas categorías donde Rocío Arroyo, Daniela García y Lorea Ibarzabal son favoritas para meterse en la final, con el duelo entre Mohamed Attaoui y Elvin Josué Canales en la segunda eliminatoria masculina.

Tras la final del salto con pértiga en categoría femenina, el triple salto masculino será la siguiente opción de medalla, para dar paso a la final de los 3.000 metros obstáculos con el regreso de Irene Sánchez Escribano tras su parón después de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La final del lanzamiento de martillo en categoría femenina, los 5.000 metros masculinos con Abdessamad Oukhelfen y Dani Arce y la doble final de los 400 metros vallas completan una jornada que tendrá su epílogo con las finales de los 400 metros lisos, dos carreras donde las medallas están my caras y donde veremos el esperado duelo entre Paula Sevilla y Blanca Hervás en la última carrera de la noche.