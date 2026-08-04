Guatemala declara la alerta máxima en tres departamentos por la erupción del volcán de Fuego

Las autoridades de Guatemala han declarado este martes una alerta roja, el nivel más alto, en las zonas afectadas por la erupción del volcán de Fuego, situado a 65 kilómetros al suroeste de la capital del país (Ciudad de Guatemala) y considerado el volcán más activo de Centroamérica. Esta alerta afecta a los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, según ha informado a través de X la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El volcán entró en fase eruptiva el lunes por la mañana. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió justo después una alerta de peligro y ordenó la evacuación preventiva de cientos de personas en las comunidades de El Porvenir y Las Lajitas, ubicadas en el municipio de San Juan Alotenango. Desde entonces, ha expulsado lava y enormes columnas de gases y ceniza de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, que se han desplazado más de 40 kilómetros hacia el oeste, y podría afectar a zonas situadas hasta 100 kilómetros en esta dirección.

14 horas después de su erupción, el volcán entró en lo que el Insivumeh ha calificado como un "nuevo pulso eruptivo", por lo que urgía comunicar a las comunidades cercanas, "especialmente aquellas en un radio de 10 kilómetros".

La Conred ha instado a la población a extremar las precauciones, evitar las zonas peligrosas, además de cubrir depósitos de agua y alimentos para evitar su contaminación, así como a prepararse para la autoevacuación.

En los últimos años, Guatemala ha tenido que hacer frente a situaciones similares. El país se en encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una gran franja de 40.000 kilómetros que rodea dicho océano, que concentra el 75% de la actividad volcánica y el 90% de los terremotos. El año pasado, la ceniza y los gases del volcán provocaron que unas 500 personas tuvieran que ser evacuadas y en 2023 fueron 1.200 las que tuvieron que dejar sus hogares después de que entrara en erupción. En 2018, murieron 215 personas y un número similar desapareció.