Un terremoto de 7,4 sacude la costa de México cerca de Guatemala

Un potente terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter ha sacudido este viernes la costa del estado mexicano de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. También ha sido detectado en Belice y El Salvador. Por el momento, las autoridades informan que no ha provocado daños de gravedad.

El seísmo, cuyo epicentro se ha producido cerca de la ciudad mexicana de Puerto Madero, ha ocurrido a una profundidad superficial de 15 kilómetros (6 millas), según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Más adelante, se han sentido una serie de réplicas de hasta 5 y 6 de magnitud.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha publicado un comunicado en su perfil de X en el que ha instado a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de Protección Civil, como "no acercarse a las playas de los territorios afectados en las próximas seis horas". Además, afirma que los gobernadores de Chiapas y Tabasco "no reportan daños hasta el momento".

El Secretario de la Marina de México, Raymundo Pedro Morales, ha confirmado que no se han producido "afectaciones graves", aunque ha alertado sobre un incremento en el nivel del mar de algunas playas: "No hay ningún impacto marítimo grave. Solo esperamos que algunas playas registren un aumento del nivel del agua de hasta medio metro".