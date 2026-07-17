Un terremoto de 7,4 sacude la costa de México cerca de Guatemala
- Hasta ahora las autoridades informan que no se han producido daños de gravedad
- También ha afectado a Belice y El Salvador
Un potente terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter ha sacudido este viernes la costa del estado mexicano de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. También ha sido detectado en Belice y El Salvador. Por el momento, las autoridades informan que no ha provocado daños de gravedad.
El seísmo, cuyo epicentro se ha producido cerca de la ciudad mexicana de Puerto Madero, ha ocurrido a una profundidad superficial de 15 kilómetros (6 millas), según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Más adelante, se han sentido una serie de réplicas de hasta 5 y 6 de magnitud.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha publicado un comunicado en su perfil de X en el que ha instado a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de Protección Civil, como "no acercarse a las playas de los territorios afectados en las próximas seis horas". Además, afirma que los gobernadores de Chiapas y Tabasco "no reportan daños hasta el momento".
El Secretario de la Marina de México, Raymundo Pedro Morales, ha confirmado que no se han producido "afectaciones graves", aunque ha alertado sobre un incremento en el nivel del mar de algunas playas: "No hay ningún impacto marítimo grave. Solo esperamos que algunas playas registren un aumento del nivel del agua de hasta medio metro".
Una amenazara marítima relativa
Tras el temblor, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos había advertido que era posible la formación de olas de tsunami peligrosas en las costas situadas dentro de un radio de 300 kilómetros (186 millas) del epicentro. Sin embargo, finalmente esta alerta ha quedado descartada, y se prevé que las olas sean inferiores a 0,3 metros sobre el nivel de la marea. Las costas afectadas se encuentran en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú.
En Ciudad de Guatemala, el terremoto ha sacudido edificios, lo que ha llevado a algunos residentes a salir apresuradamente de sus viviendas hacia las calles, según ha informado una fuente a la agencia Reuters. Medios locales guatemaltecos han difundido imágenes de empleados evacuando un edificio gubernamental mientras se activaban los protocolos de seguridad. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, ha afirmado a través de redes sociales que por ahora no hay víctimas mortales.
En el estado mexicano de Oaxaca, el gobernador Salomón Jara ha informado a través de redes sociales que el terremoto se ha sentido con intensidad moderada en la capital estatal, aunque por el momento no se han reportado daños de gravedad: "Se exhorta a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales", ha demandado Jara.