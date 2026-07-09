Esta foto de mujeres rescatadas en los terremotos de Venezuela no es real, está generada con IA

Nos habéis preguntado en el WhatsApp de VerificaRTVE si una fotografía que muestra a dos chicas abrazadas en una camilla rodeadas de operarios y entre escombros corresponde a un rescate tras los terremotos de Venezuela. Es falso, se trata de una imagen generada con inteligencia artificial, tal y como demuestra el análisis con herramientas de detección de IA y los errores gráficos presentes en la instantánea.

La imagen por la que nos habéis preguntado muestra a dos chicas tumbadas en una camilla, abrazadas y envueltas con una bandera venezolana. Están rodeadas de personas, algunas de ellas uniformadas y con casco. Al fondo, se ven lo que parecen las ruinas de un edificio. La fotografía también está publicada en un portal web acompañada de un texto que asegura que es el rescate de “dos hermanas venezolanas” tras “11 días sin una sola gota [de agua] y “en medio del silencio sepulcral de los escombros”. “Dios sigue haciendo milagros”, concluye la publicación.