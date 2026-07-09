Esta foto de mujeres rescatadas en los terremotos de Venezuela no es real, está generada con IA
- Más imágenes creadas con IA sobre los terremotos en Venezuela: un bebé rescatado y un derrumbe falso
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Nos habéis preguntado en el WhatsApp de VerificaRTVE si una fotografía que muestra a dos chicas abrazadas en una camilla rodeadas de operarios y entre escombros corresponde a un rescate tras los terremotos de Venezuela. Es falso, se trata de una imagen generada con inteligencia artificial, tal y como demuestra el análisis con herramientas de detección de IA y los errores gráficos presentes en la instantánea.
La imagen por la que nos habéis preguntado muestra a dos chicas tumbadas en una camilla, abrazadas y envueltas con una bandera venezolana. Están rodeadas de personas, algunas de ellas uniformadas y con casco. Al fondo, se ven lo que parecen las ruinas de un edificio. La fotografía también está publicada en un portal web acompañada de un texto que asegura que es el rescate de “dos hermanas venezolanas” tras “11 días sin una sola gota [de agua] y “en medio del silencio sepulcral de los escombros”. “Dios sigue haciendo milagros”, concluye la publicación.
Una imagen falsa generada con inteligencia artificial
En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con varias herramientas de detección de IA y hemos corroborado que ha sido creada con esta tecnología. Como vemos en la imagen inferior, tanto SightEngine como Hive detectan con un 99% y un 90,8% de fiabilidad en su predicción que son fotos generadas artificialmente.
En la imagen detectamos varios errores propios del contenido generado con inteligencia artificial. Por ejemplo, en la esquina inferior derecha, aparecen unas manos de estilo emoji. También vemos dos mujeres sosteniendo unas bengalas cuyas manos están mal representadas. El logo del escudo nacional en el brazo del bombero de la izquierda está sin definir. Además, los dedos pulgares de las manos de las chicas en la camilla se fusionan.
Tras hacer una búsqueda inversa de la imagen y consultar las principales agencias de noticias internacionales, no encontramos ni fotografías ni informaciones que hagan referencia a este supuesto rescate. En RTVE Noticias te hemos contado que, a fecha de publicación de este artículo, la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela ha subido a 3.811, mientras que la de heridos se mantiene en 16.740. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha indicado que se mantiene -desde el pasado jueves- la cifra de rescatados en 6.462.
El terremoto de Venezuela está siendo objeto de falsedades. En VerificaRTVE te hemos contado cómo se está utilizando la inteligencia artificial para desinformar sobre los terremotos en Venezuela. También te hemos desmontado varios bulos sobre la actuación de los rescatistas y te hemos explicado que estas imágenes de un bebé rescatado y de un falso derrumbe están generadas con IA.