Terremoto en Venezuela: vídeos verificados, desde el aeropuerto y La Guaira hasta Caracas y El Junquito

Al menos 235 personas han muerto en Venezuela como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados el miércoles 24 de junio. Con el apoyo de vídeos de redes que hemos contrastado, en VerificaRTVE analizamos los daños causados por los seísmos y qué zonas son las más afectadas.

El terremoto sorprende a los venezolanos celebrando San Juan en Naiguatá Este 24 de junio, cientos de personas se congregaron en el municipio de Naiguatá para celebrar la fiesta de San Juan. Se trata de una celebración declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Sonaban los tambores cuando el terremoto sorprendió a la gente, como se aprecia en un vídeo compartido por Venezuela News. El terremoto sorprende a los asistentes a la celebración de San Juan en Naiguatá // FUENTE: Venezuela News Geolocalizamos las imágenes en el centro de Naiguatá, concretamente en la Ciudad Mural (10.619537, -66.73823) de este municipio costero. En esta imagen compartida previamente en Google Maps se aprecia el mismo mural, pintado sobre un edificio blanco, que se ve al inicio del vídeo. A partir del segundo 00:40, la gente reacciona ante el movimiento sísmico, aunque en el vídeo no se aprecia el derrumbe de ningún edificio.