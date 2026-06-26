Terremoto en Venezuela: vídeos verificados, desde el aeropuerto y La Guaira hasta Caracas y El Junquito
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Al menos 235 personas han muerto en Venezuela como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados el miércoles 24 de junio. Con el apoyo de vídeos de redes que hemos contrastado, en VerificaRTVE analizamos los daños causados por los seísmos y qué zonas son las más afectadas.
El Junquito: edificios derruidos en un pequeño pueblo al oeste de Caracas
Los vídeos compartidos en las redes por los venezolanos muestran los graves daños registrados en El Junquito, un pequeño pueblo en la frontera del Distrito de Caracas y La Guaira, situado al oeste de la capital venezolana. Esta grabación protagonizada por un hombre muestra el momento del derrumbe de uno de los inmuebles de la zona de bares en la plaza Simón Bolívar, mientras él corre para tratar de socorrer a su madre. Geolocalizamos la grabación por las coincidencias en estos tres inmuebles de la foto de Google Maps. Coinciden elementos de las fachadas y también el recorrido del tendido eléctrico.
Un superviviente huyendo del derrumbe en el pueblo de El Junquito. // FUENTE: Perfil en Tiktok de @junkogriljunquito.
Destrucción causada por el terremoto en el pueblo de El Junquito. // FUENTE: Perfil en X de Alexandra Belandia, periodista venezolana.
Encontramos el origen de esta grabación en una cuenta de TikTok con el mismo nombre que el bar Junkogril de este pequeño pueblo. Otra grabación compartida por una periodista venezolana muestra el mismo lugar tras los seísmos, con varios edificios derruidos y la gente tratando de encontrar a supervivientes entre los escombros.
El Aeropuerto Maiquetía Simón Bolívar, cerrado por daños en su interior
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado el cierre del Aeropuerto de Maiquetía Simón Bolívar tras confirmar graves daños en su infraestructura. Unos daños que han quedado registrados en este vídeo que difunde Wilmer Azuaje, un exdiputado chavista que regresó a Venezuela a inicios de 2026 tras siete años exiliado. El vídeo capta primero el momento en que se registra el seísmo dentro del aeródromo. Luego muestra los primeros destrozos en el techo del edificio mientras los viajeros huyen y Azuajea recorre las instalaciones para enseñar los daños registrados.
Imágenes del terremoto desde el aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar. // FUENTE: Perfil en X del ex diputado venezolano Wilmer Azuaje.
Geolocalizamos esta grabación en el interior de este aeropuerto (10.59759. -67-008225), con el apoyo de nuestros compañeros de la alianza de verificación europea Eurovision News Spotlight. Observamos coincidencias entre la iluminación, el techo del edificio y otros elementos de su estructura. Además, en el minuto 0:09 de la grabación vemos el escaparate de la zapatería Jump en la terminal.
Urbanizaciones y hoteles derribados en las playas de La Guaira
El terremoto ha afectado especialmente al norte del país, destrozando varios emplazamientos turísticos junto al Caribe. En el estado de Falcón, en el municipio de Tucacas, se registra este vídeo contrastado por el periodista de BBC Verify Shayan Sardarizadeh. La grabación muestra las consecuencias de los terremotos en el complejo La Mar Suites, donde geolocalizamos el vídeo (10.766517237684972, -68.3243712537678). En esta imagen difundida previamente en Google Maps podemos ver exactamente la misma piscina, con la misma caseta al fondo.
Vídeo grabado en un complejo turístico en el estado de Falcón. // FUENTE: Perfil de X del periodista de la BBC Shayan Sardarizadeh.
Hotel destruido en el estado de La Guaira.// FUENTE: Perfil de X de @ThomasVLinge.
El doble seísmo ha provocado el derribo del hotel Eduard’s, ubicado en primera línea de playa cerca de Macuto. Lo comprobamos en un vídeo grabado desde un coche y subido a X este 25 de junio a las 03:10 hora española. Son imágenes grabadas desde un vehículo en la avenida de la playa, un bulevar en el que prácticamente no queda nada en pie. En las fotografías anteriores al seísmo se veía un hotel de ocho plantas. Tras el terremoto, solo la planta baja ha quedado en pie.
El terremoto sorprende a los venezolanos celebrando San Juan en Naiguatá
Este 24 de junio, cientos de personas se congregaron en el municipio de Naiguatá para celebrar la fiesta de San Juan. Se trata de una celebración declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Sonaban los tambores cuando el terremoto sorprendió a la gente, como se aprecia en un vídeo compartido por Venezuela News.
El terremoto sorprende a los asistentes a la celebración de San Juan en Naiguatá // FUENTE: Venezuela News
Geolocalizamos las imágenes en el centro de Naiguatá, concretamente en la Ciudad Mural (10.619537, -66.73823) de este municipio costero. En esta imagen compartida previamente en Google Maps se aprecia el mismo mural, pintado sobre un edificio blanco, que se ve al inicio del vídeo. A partir del segundo 00:40, la gente reacciona ante el movimiento sísmico, aunque en el vídeo no se aprecia el derrumbe de ningún edificio.
El seísmo en Caracas: la destrucción en Los Palos Grandes
Varias zonas de la capital, Caracas, también han sufrido los estragos de este terremoto. Por ejemplo, Los Palos Grandes, una urbanización al este de la ciudad. Enormes edificios han colapsado en este complejo, como se aprecia en estas imágenes publicadas en un mensaje de X del 25 de junio a la 01:37 hora española y grabadas en la tarde del 24 de junio en Venezuela.
Se trata de un vídeo actual que muestra la destrucción en la capital venezolana. Lo geolocalizamos en el cruce de dos avenidas en este mismo barrio (10.498498, -66.847289). Puedes comprobar que la perspectiva del vídeo en el segundo 00:20 coincide con esta imagen capturada a pie de calle. Edificios de varias plantas han caído tras el seísmo, como se aprecia en la grabación. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, se ha desplazado a la zona y ha informado de cuatro estructuras completamente colapsadas.
Los vídeos de este reportaje son grabaciones realizadas en Venezuela cuya veracidad ha sido comprobada por VerificaRTVE. Son vídeos grabados por testigos que muestran las consecuencias de los dos terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio con apenas unos segundos de diferencia. En VerificaRTVE también hemos alertado sobre los bulos y vídeos falsos del terremoto que circulan en redes.
*Este reportaje se ha elaborado con la colaboración del equipo de DatosRTVE