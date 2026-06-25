Dos fuertes terremotos de 7,2 y 7,5 grados sacuden Venezuela y provocan el colapso de varias edificaciones en Caracas

Dos fuertes terremotos han sacudido este miércoles el Caribe venezolano y el centro del país con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal ha sido un sismo de magnitud 7,5, ha actualizado el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Las autoridades han precisado que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos. Este "doblete sísmico" es un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, ha confirmado el desplome de varias edificaciones en Caracas y el despliegue de seguridad para realizar labores de rescate.

Las autoridades venezolanas piden a la ciudadanía no permanecer dentro de las viviendas y edificios, pero no han informado por el momento de heridos.

Equipos de rescate y los agentes de la policía municipal trabajan en el lugar donde se ha derrumbado un edificio en Caracas MANAURE QUINTERO / AFP

El epicentro del temblor principal se situó a unos 300 kilómetros al este de la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela y a una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que es clasificado como un sismo superficial.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses que ya ha sido cancelado.

Labores de rescate Numerosos habitantes de Caracas han salido a las calles para resguardarse en medio del fuerte movimiento telúrico, mientras en redes sociales han empezado a circular imágenes de viviendas en las que el temblor hizo caer diversos objetos y heridos siendo rescatados de los escombros. También se reportan en las redes sociales daños de diversa consideración en viviendas y otras edificaciones, así como cortes de luz e interrupción de las señales de internet y de telefonía, que la periodista venezolana Carolina Alcalde ha confirmado en el Canal 24 horas en una llamada desde Caracas. Alcalde ha explicado que se ha cortado el suministro de gas para asegurar los edificios que están en peligro de derrumbe. El tripulante de una compañía aérea española ha explicado a RTVE que el aeropuerto de Caracas ha resultado dañado y que se encuentra sin luz. Además, el hotel en el que se hospedaban se ha hundido parcialmente y ha sido desalojado. El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre, y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe. Los equipos de rescate sacan a una persona en camilla de un edificio derrumbado tras el terremoto en Caracas JUAN BARRETO / AFP

Machado pide unidad y fortaleza La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha expresado su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia. En un mensaje en la red social X, Machado asegura que sus "oraciones" están con "cada hogar venezolano" en estas "horas de angustia" y expresa su deseo de que "la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan" ante este "difícil momento". "Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", ha escrito Machado. ““