Al menos ocho muertos tras un terremoto de magnitud 5.8 en el noreste de Afganistán

Al menos ocho personas han muerto tras el terremoto de magnitud 5.8 que ha sacudido este viernes el noreste de Afganistán y que se ha sentido en la capital, Kabul, y en varias provincias del norte y este del país.

El seísmo ha ocurrido alrededor de las 20:40 hora local a una profundidad de 186 kilómetros, con epicentro en el distrito de Jurm de la provincia de Badajshán, una región montañosa al noreste de Afganistán, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

"En la zona de Gosfandari, que forma parte del centro de la provincia de Kabul, según información preliminar un niño ha resultado herido y ocho personas han muerto", ha confirmado la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán en un comunicado.

El documento ha añadido que en Khak-e-Jabbar, uno de los distritos de la provincia de Kabul, "algunas casas y muros han resultado dañados, pero no se han reportado víctimas".