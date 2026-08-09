Demi Vollering vuela en las rampas del Col d'Èze para tumbar a Niewiadoma y hacerse con su segundo Tour de Francia
- La neerlandesa atacó a 800m de la cima y consiguió la gloria de la victoria en solitario
- Paula Blasi acabó segunda la etapa y quinta la general
Revancha completada. Por fin Demi Vollering podrá olvidar el trágico final del Tour 2024 en el que perdió su segunda corona por 4'' ante Niewiadoma para recordar con alegría su remontada ante la misma rival dos años después.
La neerlandesa demostró que lo del Mont Ventoux no fue por fuerzas, si no por un fallo de estrategia y luchó y dominó en la última rampa del Col d'Èze para tumbar a Niewiadoma, sumar su tercera victoria de etapa y reafirma que es la mejor ciclista de la actualidad con su segundo Tour de Francia tras el de 2023. Finalmente la distancia fue de más de un minuto, con unos 15 kilómetros finales tras la ascensión donde la adrenalina era tal para la neerlandesa que parecía volar en vez de pedalear.
Canyon quema al pelotón y Reusser pierde el podio
Los 99 kilómetros de la última etapa no dieron pie a ningún respiro. El primero de los cuatro pasos por e Col d'Eze se encontraba de salida, con muchos frentes pendientes. Ni siquiera se pudo formar una escapada, con varios equipos como UAE intentando poner dureza en busca de sus objetivos. Las ciclistas se iban dejando caer como un reguero de bicis colgando por rampas interminables.
“¡Marlen Reusser se cae y pierde sus opciones al podio!— Teledeporte (@teledeporte) August 9, 2026
Qué aciago último día de #TourRTVE9a para la ciclista suiza.
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Sin embargo, una de las destinadas a superarlo era Lorena Wiebes. Pese a ser una sprinter, consiguió pasar la primera cima para poder legar al sprint intermedio y asegurar su maillot verde. Con el trabajo hecho, se despidió de un grupo cabecero en la segunda subida, donde se iba a producir una auténtica carnicería.
Zoe Backstedt, compañera de Kasia Niewiadoma, cogía el timón del grupo cabecero. Y de repente, el número de ciclistas en cabeza pasó a no superar la decena. Con un ritmo machacón, ante el que las ciclistas solo podían seguir la rueda de la británica, las piezas se caían a cuentagotas. Saltaba la sorpresa cuando una de ellas era Marlen Reusser, quien arrancaba en tercera posición la última jornada pero que vivió una odisea.
La del Movistar perdió el grupo de las mejores, y en su lucha por conectar con el grupo, sufrió una caída que la descartó por completo. UAE, que también se mostraba muy voluntarioso, bajaba las revoluciones al conocer que Elisa Longo Borghini aseguraba la tercera plaza del podio.
Demi Vollering y Kasia Niewiadoma, una vez más
Bajó la intensidad en el grupo de las mejores, momento en el que Isabella Holmgren se fue en solitario en el tercer paso por el Col d'E`ze. Llegó al minuto de ventaja, pero el ritmo de Canyon cuando tocó el pasó por la última cota hizo que su aventura durase poco. Atacó Niewiadoma muy pronto y Vollering se soldó a su rueda, sabiendo que ese movimiento significaba un Tour de Francia.
“🌟 𝘼𝙏𝘼𝙌𝙐𝙀 𝘿𝙀 𝘾𝘼𝙈𝙋𝙀𝙊𝙉𝘼 🌟— Teledeporte (@teledeporte) August 9, 2026
¡DEMI VOLLERING ataca y suelta a Niewiadoma en el Col d'Eze para buscar la gloria de su segundo Tour de Francia en solitario! #TDFF2026 #TourRTVE9a pic.twitter.com/3eXoeGQBT7“
Aguantó, llegó a tirar en algún momento y decidió tocar el cielo en solitario. Atacó sin mirar atrás para olvidar sus miedos, sus dudas y todo el pasado que tanto le ha maltratado en los últimos dos años en esta carrera para lanzarse al descenso mirando al frente y con una sonrisa en la cara, sabedora de que sí, lo había logrado. En Niza pudo gustarse, celebrarlo y levantar la bici amarilla que se negó a montar en esta última etapa para seguir en la que le había puesto líder en la jornada anterior.
Un final de ensueño a un Tour increíble, que no ha dejado una etapa tranquila y un duelo que sigue repitiéndose. De los cinco Tours modernos, en todos la neerlandesa y Niewiadoma se han subido a algún cajón del podio. Y, para el futuro, ha habido dos más que se han apuntado a la fiesta. Paula Blasi, segunda en la etapa, y Antonia Niedermayer, han finalizado en el Top 5 de una general de realidades y promesas.