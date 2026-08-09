Demi Vollering vuela en las rampas del Col d'Èze para tumbar a Niewiadoma y hacerse con su segundo Tour de Francia

Revancha completada. Por fin Demi Vollering podrá olvidar el trágico final del Tour 2024 en el que perdió su segunda corona por 4'' ante Niewiadoma para recordar con alegría su remontada ante la misma rival dos años después.

La neerlandesa demostró que lo del Mont Ventoux no fue por fuerzas, si no por un fallo de estrategia y luchó y dominó en la última rampa del Col d'Èze para tumbar a Niewiadoma, sumar su tercera victoria de etapa y reafirma que es la mejor ciclista de la actualidad con su segundo Tour de Francia tras el de 2023. Finalmente la distancia fue de más de un minuto, con unos 15 kilómetros finales tras la ascensión donde la adrenalina era tal para la neerlandesa que parecía volar en vez de pedalear.

Canyon quema al pelotón y Reusser pierde el podio Los 99 kilómetros de la última etapa no dieron pie a ningún respiro. El primero de los cuatro pasos por e Col d'Eze se encontraba de salida, con muchos frentes pendientes. Ni siquiera se pudo formar una escapada, con varios equipos como UAE intentando poner dureza en busca de sus objetivos. Las ciclistas se iban dejando caer como un reguero de bicis colgando por rampas interminables. “¡Marlen Reusser se cae y pierde sus opciones al podio!



Qué aciago último día de #TourRTVE9a para la ciclista suiza.



🚴‍♀️ DIRECTO | Teledeporte y https://t.co/vCcHOTPAEZ pic.twitter.com/5nf0TNO9qZ“ — Teledeporte (@teledeporte) August 9, 2026 Sin embargo, una de las destinadas a superarlo era Lorena Wiebes. Pese a ser una sprinter, consiguió pasar la primera cima para poder legar al sprint intermedio y asegurar su maillot verde. Con el trabajo hecho, se despidió de un grupo cabecero en la segunda subida, donde se iba a producir una auténtica carnicería. Zoe Backstedt, compañera de Kasia Niewiadoma, cogía el timón del grupo cabecero. Y de repente, el número de ciclistas en cabeza pasó a no superar la decena. Con un ritmo machacón, ante el que las ciclistas solo podían seguir la rueda de la británica, las piezas se caían a cuentagotas. Saltaba la sorpresa cuando una de ellas era Marlen Reusser, quien arrancaba en tercera posición la última jornada pero que vivió una odisea. La del Movistar perdió el grupo de las mejores, y en su lucha por conectar con el grupo, sufrió una caída que la descartó por completo. UAE, que también se mostraba muy voluntarioso, bajaba las revoluciones al conocer que Elisa Longo Borghini aseguraba la tercera plaza del podio.