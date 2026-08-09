Raúl Fernández se pone la segunda estrella tras ganar en Silverstone

Raúl Fernández marcó su propio gol para llevarse la victoria en el GP de Gran Bretaña con más de tres segundos de ventaja sobre el segundo. Marco Bezzecchi fue tercero y Jorge Martín, segundo que sigue manteniendo el liderato de la general y amplia su ventaja. Ya son 31, 37 y 40 los puntos que lo separan de Bezzecchi, Ai Ogura y Marc Márquez, hoy séptimo.

Tres podios consecutivos para Raúl Fernández

La vuelta al curso tras las vacaciones venían con sorpresa. O no, según como se mire. Para empezar, Silverstone amaneció soleado y por primera vez en todo el fin de semana el tiempo se mantuvo estable. Como Jorge Martín en su pilotaje. Esta vez no iba a estar solo y a la fiesta del madrileño se unió Raúl Fernández y su casco en honor a los Campeones del Mundo de fútbol. El de TrackHouse también quería su segunda estrella y resarcirse de su caída en la sprint para acercarse al Top5 de la general.

La salida del Gran Premio ya avisaba de que no iba a ser una carrera tranquila. Jorge Martín tuvo problemas con el dispositivo de salida e hizo saltar chispas, literalmente, de su Aprilia a la vez que iba perdiendo posiciones. Esto lo aprovechó Raúl Fernández que dio gas y afianzó la primera plaza con Marco Bezzecchi segundo y Marc Márquez, tercero. Poco le duró la posición al de Ducati que vio como 'Martinator' recuperó su estabilidad para adelantar al de Cervera.

Marc Márquez se aleja de la general, a 40 puntos

Las posiciones siguientes irían bailando curva a curva y vuelta a vuelta. Todos las motos muy juntas, menos la de Raúl Fernández que ya ampliaba su distancia hasta los tres segundos. No se iba a quedar ahí. A la vez que Martín se acercaba a Bezzecchi, el de TrackHouse se escapaba todavía más hacia su primera victoria del año en carrera larga, la segunda de su historia.

Martín pasó al italiano y buscaba a su paisano, pero Raúl estaba demasiado lejos y al de Aprilia le faltaron vueltas para alcanzarlo. Alex Márquez y Pedro Acosta iban disputando su propia batalla, la de intentar subirse al podio. Pero Bezzecchi, tras su racha de lesiones, hizo un gran esfuerzo para llevarse el bronce en Gran Bretaña.

Con las primeras cinco posiciones adjudicadas, era el turno de que Marc Márquez apareciese en escena. El nueve veces Campeón del Mundo lo intentó pero no se le vio con capacidad de rodar más rápido. Terminó séptimo y se alejó todavía más de la general. Llegó a Silverstone con 24 puntos de diferencia y se marcha con 40.

Domingo de muchas carreras

Hasta siete pilotos se fueron al suelo durante las 20 vueltas de carreras. Pilotos contendientes al título como Ogura que cuando rodaba quinto besó el asfalto por primera vez en la temporada. Pecco Bagnaia confirmó su mal fin de semana y otros como Joan Mir no pudieron acabar la primera vuelta. Cal Crutchlow, Iker Lecuona, Alex Rins y Enea Bastianini fueron el resto de pilotos que se van de Silverstone con cero puntos.