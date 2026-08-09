Knebworth: 40 años del último concierto de Queen con Freddie Mercury

Cuando la noche del 9 de agosto de 1986 Freddie Mercury se despidió de los cerca de 120.000 seguidores que abarrotaban Knebworth Park, a unos 40 kilómetros al norte de Londres, difícilmente podría imaginar que aquel era el último concierto que iba a ofrecer con su banda, Queen.

"Habéis sido una audiencia tremenda y realmente especial, muchas gracias. Buenas noches, os queremos", dijo el cantante antes de retirarse a los camerinos entre los acordes del himno "God save the Queen". La banda ya no volvería a subirse a un escenario hasta seis años después, ya sin Mercury al frente, en el concierto homenaje al cantante, quien falleció el 24 de noviembre de 1991.

Los años 80 del siglo pasado fueron una etapa complicada para Queen, tras el éxito arrollador del que habían gozado en la década anterior. La banda quiso adaptar su sonido a las nuevas tendencias y en 1982 publicó uno de sus discos menos valorados por crítica y público, Hot Space, en el que los sintetizadores y el sonido bailable destacaban por encima de las guitarras y las melodías de sus trabajos clásicos.

El panorama mejoró con el álbum The Works, que logró éxitos como "Radio gaga" o "I want to break free", pero que fracasó en Estados Unidos, donde la mentalidad puritana hizo que la MTV rechazara inicialmente emitir el videoclip en el que los miembros de la banda aparecían disfrazados de mujer. A ello se unió el escándalo de los conciertos de Queen en la Sudáfrica del apartheid, en un momento en el que el mundo entero clamaba contra el régimen de segregación racial implantado en el país africano.

El éxito del Live Aid La redención para el grupo británico llegó en el verano de 1985, gracias a su inclusión en el cartel del Live Aid, el megaconcierto benéfico que se celebró de manera simultánea en Londres y Filadelfia y que contó con la práctica totalidad de las grandes estrellas del pop y el rock del momento: entre otros, Sting, David Bowie, Phil Collins —quien, tras actuar en el estadio Wembley de Londres, voló en Concorde a Filadelfia para hacer lo propio en el JFK Stadium—, U2, Dire Straits, The Who, Bryan Adams, Eric Clapton, Led Zeppelin... o Queen. Aunque la banda no había sido invitada a la grabación del single "Do they know it's Christmas?", lanzado el invierno anterior como precedente del Live Aid, finalmente se incluyó a Queen en el cartel y, es opinión generalizada, fueron los grandes triunfadores, a pesar de la dura competencia. En apenas 25 minutos de actuación, la banda británica volvió a situarse como principal centro de atención. La actuación de Wembley supuso un empujón para el grupo, que en los meses siguientes se centró en la grabación de nuevos temas para su disco A kind of magic, que tuvo una buena acogida, gracias también a que varios de sus cortes formaron parte de la banda sonora de la película Highlander (Los inmortales).

Gira con parada en España Coincidiendo con la publicación del disco, en junio de 1986, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor se dispusieron a iniciar el Magic Tour que, a la postre, fue su última gira: dos meses y 26 conciertos por estadios de Europa y Reino Unido en los que consiguieron reunir en torno al millón de personas, incluyendo una parada en Budapest, Hungría, donde nunca antes había actuado una banda de rock. Los días 11 y 12 de julio el Magic Tour hizo escala en el estadio Wembley de Londres, con dos noches en las que lograron reeditar el éxito alcanzado un año antes en el Live Aid: en total, más de 150.000 personas vieron aquellos conciertos. Y en la recta final de la gira, visitaron España, con tres recitales al aire libre en Barcelona, Madrid y Marbella que fueron la antesala de su última parada, Knebworth. Informe Semanal Informe Semanal - Queen: Dios salve a la Reina Ver ahora El éxito de la gira llevó a los promotores a buscar un último concierto en Reino Unido, pero en esas fechas Wembley estaba ocupado, por lo que se optó por otro recinto gigantesco, Knebworth Park, en el condado de Hertfordshire, Inglaterra, a unos 40 kilómetros al norte de Londres. En aquel lugar ya habían celebrado conciertos multitudinarios grupos como Led Zeppelin o The Rolling Stones, por lo que era ideal para la música de Queen. La banda llegó al parque a bordo de un helicóptero decorado con el arte del disco A kind of magic, una de las imágenes icónicas de Queen. Sobre el escenario, ofrecieron el repertorio habitual de la gira, con temas de su última producción y también clásicos indispensables como "Love of my life", "Bohemian rhapsody", "We will rock you" o "We are the champions", con la que despidieron el show y pusieron punto y final a su historia conjunta sobre los escenarios. Queen llega a Knebworth Park a bordo de un helicóptero QUEEN.COM