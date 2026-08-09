Knebworth: 40 años del último concierto de Queen con Freddie Mercury
- El 9 de agosto de 1986 la banda británica ofreció en la localidad inglesa ante 120.000 personas su último concierto
- Enfermo de sida, Freddie Mercury dedicó sus años finales a la grabación de nuevos temas y murió en 1991
Cuando la noche del 9 de agosto de 1986 Freddie Mercury se despidió de los cerca de 120.000 seguidores que abarrotaban Knebworth Park, a unos 40 kilómetros al norte de Londres, difícilmente podría imaginar que aquel era el último concierto que iba a ofrecer con su banda, Queen.
"Habéis sido una audiencia tremenda y realmente especial, muchas gracias. Buenas noches, os queremos", dijo el cantante antes de retirarse a los camerinos entre los acordes del himno "God save the Queen". La banda ya no volvería a subirse a un escenario hasta seis años después, ya sin Mercury al frente, en el concierto homenaje al cantante, quien falleció el 24 de noviembre de 1991.
Los años 80 del siglo pasado fueron una etapa complicada para Queen, tras el éxito arrollador del que habían gozado en la década anterior. La banda quiso adaptar su sonido a las nuevas tendencias y en 1982 publicó uno de sus discos menos valorados por crítica y público, Hot Space, en el que los sintetizadores y el sonido bailable destacaban por encima de las guitarras y las melodías de sus trabajos clásicos.
El panorama mejoró con el álbum The Works, que logró éxitos como "Radio gaga" o "I want to break free", pero que fracasó en Estados Unidos, donde la mentalidad puritana hizo que la MTV rechazara inicialmente emitir el videoclip en el que los miembros de la banda aparecían disfrazados de mujer. A ello se unió el escándalo de los conciertos de Queen en la Sudáfrica del apartheid, en un momento en el que el mundo entero clamaba contra el régimen de segregación racial implantado en el país africano.
El éxito del Live Aid
La redención para el grupo británico llegó en el verano de 1985, gracias a su inclusión en el cartel del Live Aid, el megaconcierto benéfico que se celebró de manera simultánea en Londres y Filadelfia y que contó con la práctica totalidad de las grandes estrellas del pop y el rock del momento: entre otros, Sting, David Bowie, Phil Collins —quien, tras actuar en el estadio Wembley de Londres, voló en Concorde a Filadelfia para hacer lo propio en el JFK Stadium—, U2, Dire Straits, The Who, Bryan Adams, Eric Clapton, Led Zeppelin... o Queen.
Aunque la banda no había sido invitada a la grabación del single "Do they know it's Christmas?", lanzado el invierno anterior como precedente del Live Aid, finalmente se incluyó a Queen en el cartel y, es opinión generalizada, fueron los grandes triunfadores, a pesar de la dura competencia. En apenas 25 minutos de actuación, la banda británica volvió a situarse como principal centro de atención.
La actuación de Wembley supuso un empujón para el grupo, que en los meses siguientes se centró en la grabación de nuevos temas para su disco A kind of magic, que tuvo una buena acogida, gracias también a que varios de sus cortes formaron parte de la banda sonora de la película Highlander (Los inmortales).
Gira con parada en España
Coincidiendo con la publicación del disco, en junio de 1986, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor se dispusieron a iniciar el Magic Tour que, a la postre, fue su última gira: dos meses y 26 conciertos por estadios de Europa y Reino Unido en los que consiguieron reunir en torno al millón de personas, incluyendo una parada en Budapest, Hungría, donde nunca antes había actuado una banda de rock.
Los días 11 y 12 de julio el Magic Tour hizo escala en el estadio Wembley de Londres, con dos noches en las que lograron reeditar el éxito alcanzado un año antes en el Live Aid: en total, más de 150.000 personas vieron aquellos conciertos. Y en la recta final de la gira, visitaron España, con tres recitales al aire libre en Barcelona, Madrid y Marbella que fueron la antesala de su última parada, Knebworth.
El éxito de la gira llevó a los promotores a buscar un último concierto en Reino Unido, pero en esas fechas Wembley estaba ocupado, por lo que se optó por otro recinto gigantesco, Knebworth Park, en el condado de Hertfordshire, Inglaterra, a unos 40 kilómetros al norte de Londres. En aquel lugar ya habían celebrado conciertos multitudinarios grupos como Led Zeppelin o The Rolling Stones, por lo que era ideal para la música de Queen.
La banda llegó al parque a bordo de un helicóptero decorado con el arte del disco A kind of magic, una de las imágenes icónicas de Queen. Sobre el escenario, ofrecieron el repertorio habitual de la gira, con temas de su última producción y también clásicos indispensables como "Love of my life", "Bohemian rhapsody", "We will rock you" o "We are the champions", con la que despidieron el show y pusieron punto y final a su historia conjunta sobre los escenarios.
Los últimos años de Freddie Mercury
Los meses siguientes supusieron un descanso para la banda y, sobre todo, para Mercury, que se había sentido especialmente agotado durante los últimos conciertos. Pero a principios de 1987 comenzaron los rumores acerca del estado de salud del cantante, de quien se decía que estaba enfermo de sida, en un momento en el que la enfermedad apenas tenía tratamiento y sufría una gran estigmatización.
Su amante, John Hutton, contó años después que, en la primavera de 1987, unas pruebas médicas confirmaron que el artista estaba infectado por el VIH, aunque no lo hizo público. Cuando meses después se reunió con sus compañeros de Queen para iniciar las sesiones de grabación del disco The Miracle (1989), les dijo: "Probablemente ya saben lo que les voy a decir, saben qué padezco, pero no quiero hablar sobre eso; sólo quiero hacer música hasta el día en que me muera", según contó Brian May en el documental Queen: days of our lives. Con su banda de siempre aún pudo registrar otro disco más, Innuendo (1991), y las bases de su trabajo póstumo, Made in heaven (1995).
Pese a la enfermedad, Freddie Mercury pudo cumplir su sueño de grabar junto a la soprano española Montserrat Caballé, con quien interpretó el tema "Barcelona": la actuación de ambos en la capital catalana el 8 de octubre de 1988 fue la última del artista británico.
Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991, un día después de anunciar al mundo su enfermedad a través de un comunicado. Tenía 45 años. Hoy en día, casi 35 años después de su muerte, su figura sigue despertando un enorme interés y admiración entre los aficionados a la música de todo el mundo.