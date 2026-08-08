Walter Bouzán y Alberto Llera repiten corona en el Descenso Internacional del Sella con un apoteósico final

Tuvieron muchos rivales atacando su trono, pero no hubo nadie capaz de poder con el potentísimo final de Walter Bouzán y Alberto Llera. Los palistas, oriundos de la ciudad de Ribadesella, consiguieron imponerse por segunda vez consecutiva a la pareja formada por Llorens y Jorgensen, quien cambiaron el ritmo en un final en el que hasta siete embarcaciones estuvieron involucradas por el podio final.

“🔝 QUÉ BARBARIDAD DE FINAL. Walter Bouzán y Alberto Llera se imponen en el sprint final para repetir corona en el @riversella pic.twitter.com/1ym0aukJ6Q “

Así han quedado todas las clasificaciones

La K2 formada por los riosellanos Walter Bouzán y Alberto Llera se impuso tras completar en 1.08 horas y 26 segundos los 20 kilómetros que separan los puentes de Arriondas y Ribadesella en la 88 edición del Descenso Internacional del Sella. Han quedado segundos en la clasificación Miguel Llorens Lopez y Jorgensen Valdemar Alfred, que pasaron por la meta un segundo después que Bouzán y Llera.

El tercer puesto lo han logrado los húngaros Adrian Boros y Tamas Erdelyi, con 1.08 horas y 28 segundos.

En la categoría de K1 masculino ha ganado Alberto Plaza, que registró un tiempo de 1.14 horas y 8 segundos, seguido por Joaquín Iglesias, con 1.14 horas y 42 segundos, y Federico Vega tercero, con 1.14 horas y 47 segundos.

En la categoría de K2 femenino, Amaia Osaba Olaberri y Llara Tuset Fernández se han hecho con el oro, al completar el descenso en 1.22 horas y 13 segundos. Les siguieron Marina Martínez Avello y Maria Reus Ariola, con 1.23 horas y 19 segundos y en tercer lugar Panna Csepe y Panna Krisztina Sinko, con 1.24 horas y 8 segundos.

En la categoría de K2 mixto se han hecho con el oro Juan Rosete Díaz y Sara Asenjo Pastor, con 1.25 horas y 13 segundos, seguidos por Oier Aizpurua y Maddi Uzkudun, con 1.26 horas y 44 segundos, y Asier Aizpurua Etxabe y Maite Etxabe Gabarain, con 1.26 horas y 51 segundos.

En K1 femenino, la primera posición ha correspondido a la húngara Zsofia Czellai (01:26:05).

Como es tradicional, miles de personas han seguido la prueba desde la salida en Arriondas hasta la llegada en Ribadesella en un recorrido de veinte kilómetros por el cauce del río Sella, un evento que ha contado con el pregón del exfutbolista Santi Cazorla y en el que la palista Sara Ouzande ha sido la primera mujer en accionar el cepo de salida