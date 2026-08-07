La alerta por sequía se extiende por Europa y deja imágenes de suelos secos y ríos bajo mínimos

Europa es el continente que más rápido se calienta, y los efectos del calor intenso se están dejando notar. A los incendios y las olas de calor que este verano han puesto contra las cuerdas a varios países europeos ahora se une la alerta por la sequía debido a la escasez de lluvias. El río Danubio, una de las principales arterias fluviales de Europa, está bajo mínimos desde hace días. Las temperaturas más altas de lo habitual, las olas de calor que han abrasado Europa occidental y un déficit de agua persistente en el centro y este del continente están dejando los suelos secos, puertos fluviales al límite y centrales nucleares al borde del cierre.

La central nuclear de Paks, en Hungría, usa las aguas del río Danubio para refrigerar sus reactores.En agosto de 2025 funcionaba con normalidad. El bajo nivel del Danubio ha obligado esta semana a desconectar tres de sus cuatro reactores por precaución, y se ha barajado apagarla por primera vez en casi medio siglo

Hungría y el resto de países bañados por el Danubio miran al milímetro el cauce del río. “El nivel ha subido nueve centímetros con respecto al mínimo marcado el domingo, y se prevén lluvias en las cuencas austríacas. La turbina de Paks está operativa", explicó el jueves el primer ministro del país, Péter Magyar, en un mensaje en Facebook. Las aguas bajas del Danubio a su paso por Rumanía también están obligando a tomar medidas desesperadas a las autoridades. El Gobierno rumano trabajaba a contrarreloj este jueves para hundir cuatro barcazas llenas de piedras como forma de desviar agua hacia su único reactor nuclear en funcionamiento, informa Reuters. De esta manera se prevé ganar algunos días de funcionamiento de la central, que debido a que está trabajando por debajo de su capacidad está obligando a imponer restricciones al consumo eléctrico en el país.

El observatorio europeo de las sequías considera que se dan en la actualidad unas condiciones “críticas en la mayor parte de Europa”, además de “haber empeorado” en Europa central y occidental. El siguiente mapa muestra los niveles de alerta más actualizados por el observatorio, hasta el 20 de julio. Preocupa el nivel de alerta en gran parte de Francia y, sobre todo, en Europa central y en la citada Rumanía.

Alerta en Europa por la sequía Indicador combinado de sequía actualizado al 20 de julio de 2026 DatosRTVE, InfografíaRTVE Fuente: Observatorio Europeo de las sequías

Estas condiciones se derivan de que el continente europeo ha experimentado temperaturas por encima de la media en julio, especialmente por una ola de calor “extensa y prolongada” a principios de mes, que se desplazó desde la península Ibérica hacia Europa central y oriental, según apuntan los observatorios de sequía del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus.

"Las condiciones climatológicas en las cuencas centroeuropeas, con mayor temperatura y deshielo anticipado, las han hecho más parecidas a las que se registran tradicionalmente en nuestras latitudes, por eso el Danubio ha disminuido su caudal (y su calado). Algo similar ya ocurrió en algunos puntos en diciembre de 2018", explicaba a RTVE.es el catedrático emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Catalunya, Rafael Mujeriego.

Pero el Danubio, el río europeo solo superado por el ruso Volga en extensión, no es el único caudal que está en mínimos: El Rin es otro de los ríos europeos que está acusando los rigores del verano, y ha llegado a marcar el nivel más bajo desde que hay registros en las inmediaciones de Colonia. El agua en los ríos europeos es la cara más perceptible a la vista de una tendencia que se está acusando en estos meses estivales, pero ni de lejos la única. El porcentaje de superficie terrestre en condiciones de sequía en varios países europeos está subiendo desde abril. Especialmente, los mencionados del centro de Europa y Francia, donde se va a avanzar la vendimia del champán este año a una fecha récord por su precocidad, el 12 de agosto, por el calor y la falta de agua registrados.

Por el contrario, estados del sur que normalmente afrontan peores condiciones de sequía, como Italia, pero especialmente Grecia y España, están aún lejos de alarmarse. La Comisión Europea ya lo ha advertido: la previsión de cara al otoño es que Europa central tenga unos meses más secos de lo normal, mientras que los países mediterráneos se enfrentarán a una estación más húmeda. Una vuelta de tuerca que está asombrando en países como el Reino Unido, donde se ha declarado la sequía en la mayor parte del territorio, porque apenas ha llovido un 8% de la media histórica. El pasado julio ha sido el mes más seco en el país desde que se registran las precipitaciones. Hace 190 años.