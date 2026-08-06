Sanidad confirma en Galicia un caso de hantavirus en un turista procedente de Francia y descarta el riesgo de contagio
- El paciente es un turista franco-argentino que ha sido aislado tras confirmarse el positivo en Galicia
- Las autoridades españolas coordinan con Francia el seguimiento del caso y de sus contactos estrechos
El Ministerio de Sanidad de España ha confirmado este jueves que un ciudadano franco-argentino, que se encuentra actualmente en territorio gallego, ha dado positivo por hantavirus Andes.
La detección se produjo tras el análisis de una muestra tomada hace unos días en Francia, país por el que el turista transitó durante la segunda quincena de julio antes de trasladarse a España.
A pesar del diagnóstico, las autoridades sanitarias han querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Según ha informado el Ministerio de Sanidad, "el caso acudió a los servicios médicos en Francia con un cuadro muy leve" y, posteriormente, "viajó a España ya asintomático y por lo tanto ya no podía contagiar".
En la actualidad, el paciente se encuentra en buen estado de salud y permanece aislado en su alojamiento en Galicia junto a su familia, siguiendo las indicaciones de los servicios de salud pública.
Activación de protocolos y coordinación
La gestión del caso está siendo coordinada por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) junto a la dirección de Salud Pública de Galicia y las autoridades francesas.
Desde el Ministerio de Sanidad se subraya que "España cuenta con protocolos actualizados para este tipo de situaciones" y que ya se han iniciado las labores para identificar y monitorizar a los posibles contactos de manera segura.
Por su parte, el Ministerio francés de Sanidad ha señalado que un grupo de expertos se ha reunido para determinar las medidas de gestión necesarias, manteniendo una coordinación estrecha a escala europea.
Riesgos de la cepa Andes
La confirmación de que se trata de la variedad Andes, común en Sudamérica, es un factor clave en la vigilancia. Tal como detalla el Centro Nacional de Referencia (CNR) de Francia, esta cepa "se distingue por una capacidad rara de transmisión interhumana durante contactos estrechos y prolongados".
No obstante, las autoridades insisten en que, dado que el paciente llegó a España sin síntomas, el riesgo de propagación es mínimo. "En estos momentos no estamos ante un virus que presente una circulación difusa en la población", han aclarado desde el Ministerio de Sanidad francés.
Rastreo de "contactos de riesgo" en Francia
En el país vecino, las autoridades ya están rastreando el recorrido realizado por el turista a finales de julio por las regiones de Nueva Aquitania, Normandía e Île de France. El objetivo de este seguimiento es localizar a todas las personas consideradas "contactos de riesgo", quienes, siguiendo los protocolos preventivos, deberán cumplir un aislamiento domiciliario de seis semanas para descartar cualquier posible contagio.
Siguiendo los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se definen como contactos de riesgo a quienes hayan convivido bajo el mismo techo con el afectado, personas que mantuvieron un contacto estrecho a menos de dos metros durante al menos 15 minutos y personal médico que pudo atenderle sin la protección adecuada.
Las Agencias Regionales de Sanidad (ARS) francesas se encargarán de realizar un seguimiento regular para verificar el estado de salud de estos individuos.
Carga viral "extremadamente débil"
A pesar de estas medidas, expertos como el profesor de infectología Nathan Peiffer-Madja han destacado que el riesgo de transmisión es "extremadamente bajo" en este caso específico.
A ese respecto, se refirió al estudio más amplio y exhaustivo sobre esa cuestión y dijo que de las 476 personas que vivían en el mismo domicilio, únicamente 16 acabaron desarrollando la enfermedad.
La carga viral detectada en el paciente es "extremadamente débil", lo que contrasta con otros escenarios de riesgo; según los especialistas, el contagio suele producirse a partir de casos muy severos o graves, una situación que no se corresponde con el estado actual del turista aislado en Galicia.
Finalmente, cabe recordar que, aunque la cepa Andes es la única variante del hantavirus capaz de transmitirse entre personas, dicha capacidad es "muy limitada". Esta variante es predominante en Chile y Argentina, especialmente en la zona de la Patagonia.
Su detección en Europa ocurre apenas un mes después de que la OMS diera por finalizado el brote en el crucero MV Hondius en Tenerife, un episodio que, a diferencia del caso actual, sí registró fallecimientos y requirió una compleja operación de evacuación.