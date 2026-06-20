Sanidad "da por cerrada" la gestión del hantavirus tras confirmar que todos los seguimientos han dado negativo
- Las dos personas que dieron positivo durante el seguimiento en España ya han recibido el alta hospitalaria
- Los cinco catalanes que estaban pasando la cuarentena en sus casas han dado negativo en la última PCR
El Ministerio de Sanidad "ha dado por cerrada" la gestión del brote de hantavirus al confirmar que todas las personas que permanecían en seguimiento por el brote han completado el periodo de cuarentena establecido y han dado negativo en las pruebas PCR realizadas, por lo que ya pueden retomar su actividad habitual.
Las dos personas que dieron positivo durante el seguimiento en España ya han recibido el alta hospitalaria y se encuentran en sus domicilios, donde continúan con las recomendaciones preventivas previstas para los casos confirmados, según ha precisado el departamento que dirige Mónica García.
Hace cuatro días recibió el alta el último paciente ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid por infección por hantavirus. Se trataba del segundo paciente con positivo entre los 14 españoles del crucero MV Hondius (13 pasajeros y un tripulante) que habían sido aislados. El primero fue un hombre de 70 años, cuyo caso fue detectado el 11 de mayo. Recibió el alta el pasado 4 de junio tras recuperarse en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.
Con la finalización de las cuarentenas, los resultados negativos de las personas en seguimiento y el alta de los dos casos positivos, Sanidad considera concluida la crisis sanitaria vinculada al crucero MV Hondius.
Los cinco catalanes en cuarentena ya pueden salir de casa
Los cinco catalanes que estuvieron en observación en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, como contactos de casos de hantavirus en el barco MV Hondius, han dado negativo en la última prueba PCR, tras pasar los últimos catorce días haciendo cuarentena en sus casas, por lo que ya pueden hacer vida normal.
Según han informado fuentes de la Conselleria de Salud de la Generalitat, estas cinco personas, que tras recibir el alta en el Hospital Gómez Ulla de Madrid siguieron la cuarentena en sus viviendas, han dado negativo en la última PCR que se les hizo ayer.
Ante esta situación, de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, estas cinco personas dejan de tener la obligación de seguir confinados en su domicilio y ya pueden hacer vida normal, sin ninguna restricción.
Estas cinco personas están en buen estado de salud y son asintomáticas, según la Generalitat.
La Conselleria de Salud ha hecho el seguimiento diario de su estado de salud desde la subdirección de vigilancia epidemiológica y el Servicio de Emergencias Médicas
Dos meses y nueve días desde el inicio de la emergencia
Desde el 11 de abril que se produjo el primer fallecimiento a bordo del crucero, MV Hondius hasta hoy 20 de junio han pasado dos meses y nueve días de un brote que generó una gran alarma internacional. Los afectados fueron aislados después de que en el crucero en el que viajaban, que había partido desde Argentina, fallecieran tres personas (dos neerlandeses y una alemana) infectadas con hantavirus. La embarcación, con centenares de viajeros a bordo, tuvo que desembarcar a los pasajeros en Canarias, después de que Cabo Verde dijera que no tenía capacidad para afrontar la crisis y que España aceptara la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de hacerlo.
El 10 de mayo llegó el crucero a Canarias y comenzó la operación de desembarco de los pasajeros y repatriación a sus países de origen. Dos días más tarde la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificaba la gestión de la emergencia como un "éxito" y felicitaba a España. El resto de personas fueron trasladados a sus países de origen o residencia para realizar la cuarentena.