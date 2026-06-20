Sanidad "da por cerrada" la gestión del hantavirus tras confirmar que todos los seguimientos han dado negativo

El Ministerio de Sanidad "ha dado por cerrada" la gestión del brote de hantavirus al confirmar que todas las personas que permanecían en seguimiento por el brote han completado el periodo de cuarentena establecido y han dado negativo en las pruebas PCR realizadas, por lo que ya pueden retomar su actividad habitual.

Las dos personas que dieron positivo durante el seguimiento en España ya han recibido el alta hospitalaria y se encuentran en sus domicilios, donde continúan con las recomendaciones preventivas previstas para los casos confirmados, según ha precisado el departamento que dirige Mónica García.

Hace cuatro días recibió el alta el último paciente ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid por infección por hantavirus. Se trataba del segundo paciente con positivo entre los 14 españoles del crucero MV Hondius (13 pasajeros y un tripulante) que habían sido aislados. El primero fue un hombre de 70 años, cuyo caso fue detectado el 11 de mayo. Recibió el alta el pasado 4 de junio tras recuperarse en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.

Con la finalización de las cuarentenas, los resultados negativos de las personas en seguimiento y el alta de los dos casos positivos, Sanidad considera concluida la crisis sanitaria vinculada al crucero MV Hondius.

Los cinco catalanes en cuarentena ya pueden salir de casa Los cinco catalanes que estuvieron en observación en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, como contactos de casos de hantavirus en el barco MV Hondius, han dado negativo en la última prueba PCR, tras pasar los últimos catorce días haciendo cuarentena en sus casas, por lo que ya pueden hacer vida normal. Según han informado fuentes de la Conselleria de Salud de la Generalitat, estas cinco personas, que tras recibir el alta en el Hospital Gómez Ulla de Madrid siguieron la cuarentena en sus viviendas, han dado negativo en la última PCR que se les hizo ayer. Ante esta situación, de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, estas cinco personas dejan de tener la obligación de seguir confinados en su domicilio y ya pueden hacer vida normal, sin ninguna restricción. Estas cinco personas están en buen estado de salud y son asintomáticas, según la Generalitat. La Conselleria de Salud ha hecho el seguimiento diario de su estado de salud desde la subdirección de vigilancia epidemiológica y el Servicio de Emergencias Médicas ¿Qué es el hantavirus? ¿Cómo se contagia? Claves sobre el brote que ha dejado tres muertos en un crucero Álvaro Caballero