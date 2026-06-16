El último paciente ingresado por hantavirus recibe el alta en el Hospital Gómez Ulla y ya se encuentra en su domicilio

El último paciente ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid por infección por hantavirus ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra en su domicilio, según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.

Su caso se confirmó el pasado 25 de mayo y, aunque al principio no tenía síntomas, posteriormente desarrolló febrícula. Para ser dado de alta, debía pasar al menos tres días sin síntomas y obtener dos PCR negativas separadas por 48 horas, tal y como establece el protocolo.

Se trataba del segundo paciente con positivo entre los 14 españoles del crucero MV Hondius (13 pasajeros y un tripulante) que habían sido aislados. El primero fue un hombre de 70 años, cuyo caso fue detectado el 11 de mayo. Recibió el alta el pasado 4 de junio tras recuperarse en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.