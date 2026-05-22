Los pasajeros españoles del Hondius podrán finalizar la cuarentena en sus domicilios
- Sanidad permitirá abandonar el hospital a quienes no hayan desarrollado síntomas tras cuatro semanas
- La OMS ha confirmado un nuevo caso de hantavirus, con lo que se eleva a 12 el número de contagios
El Ministerio de Sanidad permitirá que los 14 españoles del crucero MV Hondius puedan terminar su cuarentena en sus domicilios. El protocolo aprobado este viernes hace posible el cambio de aislamiento del hospital al domicilio siempre y cuando no hayan desarrollado ningún síntoma, y tras haber completado cuatro semanas de aislamiento en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.
El nuevo protocolo, autorizado por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida, establece una serie de requisitos para cumplir con la cuarentena domiciliaria. Los pacientes deberán permanecer en una habitación individual bien ventilada, idealmente con baño propio, mientras que no se realizará ninguna PCR de seguimiento si la persona permanece asintomática. Igualmente, deberán mantener una distancia de entre uno y dos metros con el resto de convivientes, además de usar mascarilla FFP2 en espacios compartidos, y no compartir el espacio durante las comidas. La limpieza de la dependencia y las zonas comunes se llevará a cabo con lejía diluida.
El documento recuerda que la incubación media del virus es de 28 días, aunque el máximo reconocido son 42 días, por lo que se establece esta fecha como límite de la cuarentena. Los 14 españoles evacuados del crucero siguen aislados en el Hospital Gómez Ulla desde el 10 de mayo.
Un nuevo caso detectado en Países Bajos: ya son 12
Mientras, este viernes Países Bajos ha confirmado un nuevo caso relacionado con el brote detectado en el crucero Hondius, según ha asegurado la OMS en su cuenta oficial de la red social X. Se trata de un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife, fue repatriado a Países Bajos y permanecía aislado desde entonces.
Con este nuevo contagio, el balance total asciende a 12 casos confirmados y 3 fallecidos. La OMS ha precisado además que no se han registrado nuevas muertes desde el 2 de mayo, fecha en la que el brote fue comunicado oficialmente al organismo.
La organización mantiene la petición a los países afectados de que continúen vigilando de forma estricta a pasajeros y tripulantes durante el período de cuarentena. Más de 600 contactos siguen bajo seguimiento en 30 países, mientras que un pequeño grupo de contactos de alto riesgo aún no ha sido localizado.
El director general del organismo sanitario, Tedros Adhanom, ha vuelto a agradecer la cooperación internacional en la respuesta sanitaria y la investigación epidemiológica, en especial Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, España, Reino Unido y la Unión Europea.