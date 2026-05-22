Los pasajeros españoles del Hondius podrán finalizar la cuarentena en sus domicilios.

El Ministerio de Sanidad permitirá que los 14 españoles del crucero MV Hondius puedan terminar su cuarentena en sus domicilios. El protocolo aprobado este viernes hace posible el cambio de aislamiento del hospital al domicilio siempre y cuando no hayan desarrollado ningún síntoma, y tras haber completado cuatro semanas de aislamiento en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

El nuevo protocolo, autorizado por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida, establece una serie de requisitos para cumplir con la cuarentena domiciliaria. Los pacientes deberán permanecer en una habitación individual bien ventilada, idealmente con baño propio, mientras que no se realizará ninguna PCR de seguimiento si la persona permanece asintomática. Igualmente, deberán mantener una distancia de entre uno y dos metros con el resto de convivientes, además de usar mascarilla FFP2 en espacios compartidos, y no compartir el espacio durante las comidas. La limpieza de la dependencia y las zonas comunes se llevará a cabo con lejía diluida.

El documento recuerda que la incubación media del virus es de 28 días, aunque el máximo reconocido son 42 días, por lo que se establece esta fecha como límite de la cuarentena. Los 14 españoles evacuados del crucero siguen aislados en el Hospital Gómez Ulla desde el 10 de mayo.

Labores de desinfección del MV Hondius en el puerto de Rotterdam. J. GROENEWEG / ANP / AFP