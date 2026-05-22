Los 14 españoles que cumplen cuarentena por el hantavirus en el Gómez Ulla ya comparten las zonas comunes

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado este viernes que los 14 españoles que guardan cuarentena por hantavirus en el Hospital militar Gómez Ulla, en Madrid, evolucionan de forma favorable. "Los 14 pasajeros españoles que están en el Hospital Gómez Ulla están bien. Incluso el que estaba con síntomas, que ha empezado a estar asintomático. Ya han podido salir de sus habitaciones y compartir las zonas comunes", ha asegurado.

El grupo de españoles desembarcó el pasado 10 de mayo en Tenerife junto al resto del pasaje del crucero Hondius afectado por un brote de hantavirus que provocó la muerte de tres personas. Las autoridades españolas, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, pusieron en marcha un protocolo "inédito" para poder evacuar las cerca de 150 personas que iban a bordo en unas condiciones sanitarias seguras. Hasta 23 nacionalidades iban en el buque.

El dispositivo incluía el traslado al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, para posteriormente dirigirse en autobús en un trayecto de unos diez minutos al aeropuerto donde les esperaban los aviones que les llevarían a sus lugares de origen.

Desde el pasado día 19 de mayo, 13 de los 14 españoles comenzaron a poder salir de sus habitaciones individuales por las zonas comunes de la misma planta en la que ingresaron, ataviados con EPI y mascarilla de acuerdo con lo establecido en el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.

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Solo una persona ha dado positivo por hantavirus hasta el momento dentro del grupo. Es un hombre de 70 años que permanecía en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan). La ministra ha desvelado este viernes que ya se encuentra sin síntomas.

Respecto a la posibilidad de que los ingresados puedan aislarse en sus domicilios a partir del día 28 desde que inició su confinamiento, el delegado del CSIF ha apelado a ir "pasito a pasito: primero gateamos y después andamos". No obstante, ha recalcado que así será si desde Salud Pública se estima que "no hay ningún problema" en que puedan irse a casa.